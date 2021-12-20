Genie Music выбрала лучшие песни года

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Музыкальная платформа Genie Music выбрала песню года, полюбившуюся её пользователям. Победителем стала песня «Моя любовь, похожая на звезду» (별빛 같은 나의 사랑아) в исполнении певца Им Ëн Уна (임영웅). Об этом 15 декабря сообщили в Genie Music. Почётное второе место заняла певица IU (아이유) c музыкальным хитом Celebrity (셀러브리티). Тройку лидеров замкнули участники группы BTS (방탄소년단) и их песня Butter (버터). Также в число лучших песен вошли группа aespa с танцевальным хитом Next Level (넥스트 레벨) и канадский певец Джастин Бибер с песней Peaches (피치스). Среди лучших альбомов была отмечена пластинка LILAC (라일락) певицы IU. Данная исполнительница также стала победителем в другой категории. Её песня LILAC чаще всех занимала первые места в музыкальном чарте Genie Music.