В уезде Сунчхан-гун вышел фильм «Для этого и существуют друзья»

ⓒ SUNCHANG COUNTY

Жительницы уезда Сунчхан-гун провинции Чолла-Пукто 13 декабря представили короткометражный фильм «Для этого и существуют друзья» (친구 좋다는 게 뭔데), посвящённый жизни иностранных жён на территории уезда. Десять иностранок, находящихся в браке с гражданами РК, в течение двух месяцев работали над фильмом. Написание сценария, съёмка и монтаж видеоролика – всё это было сделано собственными силами, рассказывают девушки. Кроме того, они исполнили главные роли. Продолжительность фильма составляет всего десять минут, однако он несёт в себе серьёзную смысловую нагрузку, в частности, повествует о конфликтах в семье, социальных предрассудках жителей уезда в отношении иностранных жён. По словам одной из участниц проекта, в начале они были не уверены в своих силах, поэтому подбадривая друг друга, всё же смогли довести работу до конца и получить от этого удовольствие. Было очень интересно принять участие в полном процессе создания фильма, отметила она.