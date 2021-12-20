Ты моя судьба (너는 내 운명)





Режиссер: Пак Чин Пхё

В ролях: Чон До Ëн, Хван Чжон Мин, На Мун Хи

Жанр: Мелодрама

Премьера: Не рекомендуется для просмотра несовершеннолетними

Деревенский парень Сок Чун работает на ферме и мечтает когда-нибудь открыть собственное хозяйство. Как все мужчины, он также желает найти ту единственную, которой мог бы посвятить всю свою жизнь. Судьба делает ему подарок, и он встречает очаровательную и в то же время легкомысленную девушку по имени Ын Ха, работающую в одной из местных кофеен «табан». Поначалу Ын Ха отвергает ухаживания провинциального парня, но тот не сдаётся и в итоге завоёвывает сердце своей избранницы. Всё бы ничего, вот только счастье двух влюблённых прерывает один телефонный звонок «из прошлого». Доброжелательный Сок Чун продаёт всё свое состояние, чтобы помочь любимой. Как говорится, беда не приходит одна. Вскоре Сок Чун узнаёт, что его любимая больна ВИЧ-инфекцией, но он не решается сказать ей об этом. В то же время Ын Ха, узнав о том, что её избранник продал ради неё всё состояние, решает покинуть любимого ради его счастья, так и не узнав о том, что сильно больна.