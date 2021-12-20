Доктор-заключенный (2) 여전하구나

В уезде Сунчхан-гун вышел фильм «Для этого и существуют друзья»
2021-12-20
#Говорим как герои сериалов l 2021-12-19
Диалог недели
이제(И Чжэ) : 너 싸가지 없는 건 여전하구나.
Ты по-прежнему грубиян.
재환(Чэ Хван) : 뭐라고? …나이제?!
Чего? … И Чжэ!
Фраза недели
여전하구나
[Ё-чжон-ха-гу-на]
По-прежнему
Грамматика
여전하구나 от прилагательного 여전하다, которое означает «как раньше», «как прежде», «по-старому», «по-прежнему». Сюда присоединилось восклицательное окончание в форме разговорной речи -구나. Все вместе получается 여전하구나, что переводится «по-прежнему», «как раньше» и т. д. Обычно 여전하구나 используется тогда, когда вы встречаете своего друга, близкого, с которым давно не виделись. И вам кажется, ваш друг или близкий за это время совсем не изменился. Может, его внешность не менялась, а может, его характер. В этом случае, говорив 여전하구나, вы выражаете удивление, восхищение. Должна отметить, что речь может идти с положительной и отрицательной оценками.
Внимание
☞ примеры:
너 멋있는 건 여전하구나
«Ты по-прежнему красив»
지각하는 건 여전하구나
«Ты как прежде всегда опаздываешь»
☞ в форме разговорной речи: 여전하구나
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 여전하네요, 여전하시네요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 여전하십니다
2021-12-20
2021-12-20
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