Доктор-заключенный (2) 여전하구나

Диалог недели

이제(И Чжэ) : 너 싸가지 없는 건 여전하구나.

Ты по-прежнему грубиян.

재환(Чэ Хван) : 뭐라고? …나이제?!

Чего? … И Чжэ!





Фраза недели

여전하구나

[Ё-чжон-ха-гу-на]

По-прежнему





Грамматика

여전하구나 от прилагательного 여전하다, которое означает «как раньше», «как прежде», «по-старому», «по-прежнему». Сюда присоединилось восклицательное окончание в форме разговорной речи -구나. Все вместе получается 여전하구나, что переводится «по-прежнему», «как раньше» и т. д. Обычно 여전하구나 используется тогда, когда вы встречаете своего друга, близкого, с которым давно не виделись. И вам кажется, ваш друг или близкий за это время совсем не изменился. Может, его внешность не менялась, а может, его характер. В этом случае, говорив 여전하구나, вы выражаете удивление, восхищение. Должна отметить, что речь может идти с положительной и отрицательной оценками.





Внимание

☞ примеры:

너 멋있는 건 여전하구나

«Ты по-прежнему красив»

지각하는 건 여전하구나

«Ты как прежде всегда опаздываешь»





☞ в форме разговорной речи: 여전하구나

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 여전하네요, 여전하시네요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 여전하십니다



