Роман без любви (연애 빠진 로맨스)





Главной героине Ча Ен уже двадцать девять лет, но она еще даже не близка к тому идеальному образу, который она себе нарисовала в голове. Расставшись со своим молодым человеком, она так и смогла найти никого другого, поэтому твердо решила больше ни с кем не встречаться и жить одной. Но однажды ее подруга подговорила ее скачать на телефон приложение для свиданий и попытаться дать ему еще один шанс.

У Ри работает в журнале, и назвать его хорошим журналистом сложно. После его очередной неудачи редактор отправляет его писать колонку для взрослых. В целях проведения он расследования он скачивает себе на телефон приложение, чтобы попытаться провести «расследование боем» и так знакомится с Ча Ен. Вот только ни у того, ни у другой нет никакого желания вступать в романтические отношения. Поймут ли молодые люди, что их тянет друг к другу?