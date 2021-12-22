Компания Wonderful Platform - разработчик роботов-помощников

ⓒ Wonderful Platform

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией Wonderful Platform (원더풀플랫폼), которая занимается разработкой роботов-помощников. У микрофона – её вице-президент г-н Хван Сон Тхэк.





Компания Wonderful Platform предоставляет услуги в сфере искусственного интеллекта. Мы разработали робота Dasom, который помогает ухаживать за пожилыми людьми, а также создали платформу AVAdin, которая управляет роботом. Южнокорейское общество быстро стареет, распространяется бесконтактная культура, растёт число домохозяйств, состоящих из одного человека. В этой связи в январе 2016 года мы основали компанию, поставив своей целью стать мировым лидером в сфере ухода за людьми, которые в этом нуждаются, при помощи искусственного интеллекта. Уже в 2019 году мы провели в городе Кимпхо тестирование робота Dasom, который ухаживал за одинокими пожилыми людьми. В 2020 году робот стал применяться для оказания помощи инвалидам, неполным семьям и другим представителям уязвимых слоёв общества.





В Республике Корея растёт число одиноких пожилых людей. В этом году их количество составило 1 млн 670 тыс. человек, что на 24% больше, чем в 2017 году. Зарегистрировано 1.385 случаев смерти одиноких пенсионеров, о которых не знали ни родственники, ни соседи. Проблема ухода за одинокими людьми усугубляется, но мер по её решению принимается недостаточно.





Сегодня действует социальная программа посещения пожилых людей волонтёрами. Но на одного волонтёра приходятся не менее 20 человек. В некоторых регионах ситуация ещё хуже. В рамках программы волонтёры дважды в неделю обзванивают одиноких пенсионеров и один раз посещают. Но этого недостаточно для того, чтобы справиться с проблемой одиночества и уязвимости таких людей. Министерство здравоохранения и социального обеспечения недавно представило пакет мер по разрешению данной проблемы. До 2022 года решено расширить список субъектов социальной помощи до 902 тысяч пожилых людей. Но этого всё ещё недостаточно, чтобы нивелировать темпы увеличения их количества.





В этих условиях сформировался спрос на таких роботов-ассистентов как Dasom, который выступает в роли сиделки. Идея проекта принадлежит президенту компании г-ну Ку Сын Опу, который хотел таким образом помочь своей тёще, которая живёт одна в городе Чхонане. Он часто видел, как одинокие пожилые люди вынуждены весь день смотреть телевизор. Часто они разговаривают сами с собой. Робот Dasom отличается от распространённых «умных» колонок, которые сообщают данные о погоде и включают для пользователя любимую музыку. Dasom может позвонить близким, в том числе, по видеосвязи, показать пользователю различные видео-контенты, почитать библию или буддистские тексты, помочь в поддержании правильного режима. Dasom предупреждает о приёме пищи и лекарства, оповещая семью о состоянии пользователя. Особо выделяется функция «собеседник», которая призвана сгладить проблему одиночества.





Умный чат-бот, установленный в Dasom, не только отвечает на вопросы, но и сам может стать инициатором разговора. Робот даёт ощущение того, что человек живёт не один, и это в некоторой степени смягчает проблему одиночества. Dasom постоянно накапливает данные о произношении и лексиконе человека. Это позволяет повышать уровень понимания речи пользователя. В экстренной ситуации робот может вызвать экстренные службы или родственников, если обратиться к нему с ключевыми словами – помогите, спасите и т.д. Кроме того, если пользователь не двигается определённое время, то Dasom автоматически связывается с близкими, которые через видеокамеру могут ознакомиться с ситуацией в доме.





В настоящий момент Dasom помогает трём тысячам одиноких людей. Из-за пандемии и перехода на бесконтактный режим жизни система услуг по уходу стала испытывать большие трудности. Поэтому Dasom оказался очень кстати, став решением проблемы «слепых зон» социального обеспечения, усугубившейся из-за пандемии. Компания Wonderful Platform сумела разработать Dasom благодаря накопленному технологическому потенциалу. У компании 69 патентов, а 80% сотрудников – это эксперты, принимающие активное участие в разработках. Несмотря на коронавирус, компания обеспечила постоянный рост продаж. Планируется выход на зарубежный рынок. Wonderful Platform предоставляет не определённый товар и услугу, а платформу, которая соединяет людей и услуги. Пожелаем Wonderful Platform успехов в достижении поставленных целей!