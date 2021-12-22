Республика Корея и Австралия укрепляют сотрудничество в экономике

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В этом году Республика Корея и Австралия отмечают 60-летие с момента установления дипломатических отношений. В 2014 году две страны заключили соглашение о свободной торговле, что позволило повысить уровень экономического сотрудничества. Сегодня правительства обеих стран продолжают расширять рамки взаимодействия. В ходе недавнего государственного визита президента Республики Корея в Австралию достигнута договорённость вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Подробнее об итогах визита мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





Две страны договорились вывести отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Для дальнейшего развития отношений необходимы ископаемые ресурсы и энергия, которыми Австралия очень богата. Поэтому, по сути, поездка Мун Чжэ Ина была нацелена на создание фундамента, который в будущем расширит доступ к таким ресурсам. Как известно, наша страна очень зависима от сырьевых поставок из Китая. Ярким примером рисков такой зависимости является недавний дефицит водного раствора мочевины, который возник после ограничения Китаем экспорта данного вещества. В решении этой проблемы нам помогла Австралия, которая обладает огромными ресурсами газа, угля, железной руды. Там развито сельское хозяйство, в частности, растениеводство и овцеводство. Республика Корея, в свою очередь, крупнейший экспортёр технологий. Поэтому сотрудничество сторон имеет большие перспективы. На данном этапе необходимо сосредоточить внимание на обеспечении безопасности цепочек поставок основных полезных ископаемых и ресурсов.





Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что усилия по удержанию темпов повышения глобальной температуры ниже 2°C в рамках Парижского соглашения приведут к 2040 году к четырехкратному увеличению потребности в минералах для чистых энергетических технологий. Спрос на литий вырастет в 42 раза, на кобальт - в 21 раз, на никель - в 19 раз. Все эти компоненты очень важны для производства аккумуляторов для электромобилей. Поэтому очень важно обеспечить стабильные поставки ключевых ресурсов. Прекрасным партнёром является Австралия. Есть перспективы взаимодействия и в сфере водородной экономики.





Австралия имеет богатые месторождения угля и газа. Но мир движется по пути углеродной нейтральности, поэтому в будущем эти ресурсы могут оказаться невостребованными. Австралийские власти хорошо понимают это, и уже ведутся работы по добыче голубого водорода из природного газа и угля. В конце 2019 года её правительство поставило цель стать к 2050 году крупнейшим поставщиком водорода в мире. Что касается водородных автомобилей, то в этой сфере лидирует Республика Корея. Сотрудничество в водородной экономике может принести хорошие результаты.





Результаты достигнуты также в сфере оборонной промышленности. Подписано соглашение, согласно которому Республика Корея поставит Австралии 30 самоходных гаубиц K-9 Thunder и 15 транспортно-заряжающих машин K-10. Южнокорейские вооружения были выбраны для модернизации сухопутных войск. Республика Корея стала первой азиатской страной, поставляющей в Австралию подобное вооружение. Проявили активность и другие южнокорейские компании.





Металлургическая компания POSCO International приобрела австралийскую газовую компанию Senex Energy. Doosan Green Tech, дочерняя компания Doosan Heavy Industries & Construction, работающая в США, выиграла контракт стоимостью около 100 млн долларов на установку систем хранения энергии в Австралии. То есть, визит был успешен не только с точки зрения подписания межправительственных соглашений, но и благодаря активности деловых кругов.





В ходе визита Мун Чжэ Ина австралийская сторона также подтвердила готовность поддерживать мирный процесс на Корейском полуострове. Это также можно занести в список успешных достижений. Однако не обошлось и без опасений. Поездка Мун Чжэ Ина в Австралию, находящуюся в сложных отношениях с Китаем, может быть воспринята в Пекине как шаг к присоединению к коалиции во главе с США, пытающейся сдержать Китай.





Отношения Австралии и Китая быстро ухудшились. Кроме того, Канада, Великобритания и Австралия поддержали инициативу США по объявлению дипломатического бойкота предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Австралия - важный союзник Республики Корея. Но Сеул зависит от Пекина экономически. Кроме того, нельзя недооценивать китайское влияние на вопросы налаживания мира на Корейском полуострове и официального объявления об окончании Корейской войны. Сотрудничество с Австралией может улучшить позиции Сеула в рамках Всеобъемлющего прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), к которому Республика Корея стремится присоединиться. Это особо важно, учитывая, что сейчас в организации председательствует Япония.





Республику Корея и Австралию связывает долгая дружба. Австралийские войска участвовали в Корейской войне в составе войск ООН. Две страны установили дипломатические отношения в 1961 году. После этого в течение 60 лет они активно развивали разносторонние обмены. В сложнейших условиях, сложившихся в мире, две страны продолжают наращивать дружбу и сотрудничество.