Мудрое решение зайца

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Эта интересная история случилась давным-давно, когда один умный и образованный мужчина отправился сдавать экзамены для поступления на государственную службу. Этот мужчина по фамилии Ли обладал хорошим, покладистым характером и ясной головой, но даже он не выносил некоторых вещей. Он крайне не любил разговоры о духах и чёртиках токкэби и поэтому по возможности старался не выходить из дома по ночам.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Однажды молодой учёный Ли отправился в путь для сдачи государственных экзаменов. Вдруг откуда-то послышался рёв тигра. Ли осторожно подошёл к месту, откуда доносились звуки. Там он увидел упавшего в яму тигра, который теперь жалобно стонал.

- Спасите! Умоляю!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ли осмотрелся по сторонам и увидел неподалёку поваленное дерево, которое и притащил к яме. Один конец дерева он кинул в яму - по стволу Тигр благополучно выбрался наверх.

- Я пробыл в яме целых три дня и сейчас очень голоден! Поэтому съем-ка я тебя!

- Так, постой-ка. Давай хотя бы спросим у кого-нибудь, можешь ли ты поступать со мной так, как говоришь.

- Хорошо, я дам тебе три шанса. Я оставлю тебя в живых, если хотя бы кто-то согласится с тобой.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Люди так ужасно себя ведут!

- Я считаю, что Тигр прав.

На сторону Тигра встали Дерево и Бык. Ли с волнением подошёл к Зайцу и рассказал ему всё, что уже рассказывал Дереву и Быку.

- Если вы хотите, чтобы я рассудил, кто из вас прав, мне нужно узнать все подробности. Где та самая яма?





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Все трое подошли к яме.

- Тигр, вы действительно были в этой яме?

- Конечно, был!

- Никак не могу понять… Не могли бы вы показать?

- Посмотри, я упал вот так.





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- Господин, а теперь ваша очередь. Вы можете выбрать снова – спасти этого уважаемого Тигра или просто пойти.

- Конечно, я просто пойду. Он же съест меня, если я спасу его! Да, пожалуй, мне пора, я очень спешу.

- Нет! Не уходи! Вытащи меня отсюда!

Вот так возмутительно повёл себя Тигр – сначала пообещал, что никогда не забудет доброту своего спасителя, а потом решил его съесть. А решение Зайца действительно оказалось мудрым!