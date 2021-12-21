Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Мудрое решение зайца
2021-12-21
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-12-21
Эта интересная история случилась давным-давно, когда один умный и образованный мужчина отправился сдавать экзамены для поступления на государственную службу. Этот мужчина по фамилии Ли обладал хорошим, покладистым характером и ясной головой, но даже он не выносил некоторых вещей. Он крайне не любил разговоры о духах и чёртиках токкэби и поэтому по возможности старался не выходить из дома по ночам.
Однажды молодой учёный Ли отправился в путь для сдачи государственных экзаменов. Вдруг откуда-то послышался рёв тигра. Ли осторожно подошёл к месту, откуда доносились звуки. Там он увидел упавшего в яму тигра, который теперь жалобно стонал.
- Спасите! Умоляю!
Ли осмотрелся по сторонам и увидел неподалёку поваленное дерево, которое и притащил к яме. Один конец дерева он кинул в яму - по стволу Тигр благополучно выбрался наверх.
- Я пробыл в яме целых три дня и сейчас очень голоден! Поэтому съем-ка я тебя!
- Так, постой-ка. Давай хотя бы спросим у кого-нибудь, можешь ли ты поступать со мной так, как говоришь.
- Хорошо, я дам тебе три шанса. Я оставлю тебя в живых, если хотя бы кто-то согласится с тобой.
- Люди так ужасно себя ведут!
- Я считаю, что Тигр прав.
На сторону Тигра встали Дерево и Бык. Ли с волнением подошёл к Зайцу и рассказал ему всё, что уже рассказывал Дереву и Быку.
- Если вы хотите, чтобы я рассудил, кто из вас прав, мне нужно узнать все подробности. Где та самая яма?
Все трое подошли к яме.
- Тигр, вы действительно были в этой яме?
- Конечно, был!
- Никак не могу понять… Не могли бы вы показать?
- Посмотри, я упал вот так.
- Господин, а теперь ваша очередь. Вы можете выбрать снова – спасти этого уважаемого Тигра или просто пойти.
- Конечно, я просто пойду. Он же съест меня, если я спасу его! Да, пожалуй, мне пора, я очень спешу.
- Нет! Не уходи! Вытащи меня отсюда!
Вот так возмутительно повёл себя Тигр – сначала пообещал, что никогда не забудет доброту своего спасителя, а потом решил его съесть. А решение Зайца действительно оказалось мудрым!
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-12-21
2021-12-21
2021-12-21
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