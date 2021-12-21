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Чхан Сон из 2РМ объявил о свадьбе и беременности невесты

#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-22

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, NETFLIX

На этой неделе у нас снова новости о свадьбе и скором рождении первенца от артиста K-pop. На этот раз поклонников шокировал участник группы 2PM Чхан Сон. А во второй части выпуска мы расскажем вам, на какую престижную кинопремию был номинирован сериал «Игра в кальмара».

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