Чхан Сон из 2РМ объявил о свадьбе и беременности невесты

ⓒ YONHAP News, NETFLIX

На этой неделе у нас снова новости о свадьбе и скором рождении первенца от артиста K-pop. На этот раз поклонников шокировал участник группы 2PM Чхан Сон. А во второй части выпуска мы расскажем вам, на какую престижную кинопремию был номинирован сериал «Игра в кальмара».