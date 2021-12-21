Чхан Сон из 2РМ объявил о свадьбе и беременности невесты

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Мудрое решение зайца
2021-12-21
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-22
На этой неделе у нас снова новости о свадьбе и скором рождении первенца от артиста K-pop. На этот раз поклонников шокировал участник группы 2PM Чхан Сон. А во второй части выпуска мы расскажем вам, на какую престижную кинопремию был номинирован сериал «Игра в кальмара».
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-12-21
2021-12-21
2021-12-21
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