Объявляем результаты опроса «K-POP 2021: Итоги года!»
2021-12-24
#Мелодии Кореи l 2021-12-22
В преддверии Рождества мы подготовили для вас известные рождественские песни в исполнении традиционных корейских музыкантов. Вы узнаете об истории создания некоторых песен и о зимних корейских традициях, которые всегда ассоциируются с периодом празднования Рождества.
Выпуск 545. Рождественские песни
* Песня «Красноносый оленёнок Рудольф» – Чон Гиль Сон (цитра каягым)
* Песня «Тихая ночь» - Ансамбль каягымисток университета Сунмён (цитра каягым), Песня «Jingle Bell Rock» - Ансамбль L'Art Pour L'Art
* Песня «Кумбая» - Хон Сун Гван (вокал), Кан Ын Иль (скрипка хэгым)
2021-12-24
2021-12-23
2021-12-23
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