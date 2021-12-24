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Рождественские песни

#Мелодии Кореи l 2021-12-22

Мелодии Кореи

Рождественские песни

В преддверии Рождества мы подготовили для вас известные рождественские песни в исполнении традиционных корейских музыкантов. Вы узнаете об истории создания некоторых песен и о зимних корейских традициях, которые всегда ассоциируются с периодом празднования Рождества.    


Выпуск 545. Рождественские песни

* Песня «Красноносый оленёнок Рудольф» – Чон Гиль Сон (цитра каягым)

* Песня «Тихая ночь» - Ансамбль каягымисток университета Сунмён (цитра каягым), Песня «Jingle Bell Rock» - Ансамбль L'Art Pour L'Art

* Песня «Кумбая» - Хон Сун Гван (вокал), Кан Ын Иль (скрипка хэгым)

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