Шрифты как отражение эпохи. Ч. 2





Дворцовый стиль

Чем чаще использовался хангыль, тем больше появлялось аутентичных для него стилей письма. Стиль, используемый женщинами при дворце, получил название «кунчхе», т.е. «дворцовый стиль». А так как данный стиль можно было часто увидеть в письмах, его также называют «соганчхе», т.е. «эпистолярный стиль».

Дворцовый стиль полностью сформировался в поздний период Чосон и продолжает использоваться до наших дней. В печатном виде этот стиль выглядит аккуратно, тогда как в рукописном варианте он обретает текучесть и даже декоративность. Гласные формируют физические колонны слога, согласные же в подслоге (нижнем ярусе слога) определяют его ширину. Соединённые вместе, они образуют широкие или узкие ряды слогов, функционирующих подобно разновысоким строчным литерам в латинских шрифтах.





«Четыре книги для женщин» («Ёсасо»). Рукописная книга. Предположительно XIX в. Это скопированный кем-то от руки отрывок из китайской книги «Ну сышу» («Четыре книги для женщин»), который по указу короля Ёнчжо (1724—1776) перевёл на корейский и записал хангылем гражданский чиновник Ли Док Су. Как отчётливо видно на примере этого образца, в дворцовом стиле письма ось букв была справа, в связи с чем форма одной и той же согласной изменялась в зависимости от гласной слога. Сбалансированность гласных и согласных придаёт этому стилю письма особое изящество.

© National Hangeul Museum

Придворные дамы, прислуживавшие представительницам женской половины королевской семьи, писали за них не только официальные письма, но и личные. Этот документ был написан скорописью в дворцовом стиле дамой Ли, исполнявшей обязанности писаря при королеве Синчжон (1808—1890), матери короля Хончжона. Её исполненный динамизма почерк с чертами разной толщины и пропорций считается образцом корейской каллиграфии.

© National Museum of Korea

Шрифты книг, напечатанных с помощью деревянных форм

Если шрифт «кун-чхе» родился во дворце, то шрифт «пангакпон» появился в частном секторе. В поздний период эпохи Чосон, когда в моду вошли романы на хангыле, частные типографии начали печатать их большими для того времени тиражами. Такие книги называли «пангакпон», что означало «издание, отпечатанное с деревянной доски». Особенности этого шрифта были обусловлены тем, что буквы писали и вырезали в спешке, поэтому он не отличался единообразием, присущим печатным изданиям, выпускаемым под надзором двора. Но в нём была прелесть простоты и бесхитростности народа.





«Легенда о Хон Гиль Доне». Поздний период династии Чосон. Отпечатано с ксилографии. Издание «кёнпханбон». Это коммерческое издание первого романа на хангыле, написанного Хо Гюном (1569—1618) в средний период династии Чосон. Его герой, Хон Гиль Дон, наказывает продажных чиновников и создаёт идеальное государство. В книгах, изданных в столице, по сравнению с другими регионами, были более мелкие буквы, искусно вырезанные в стиле письма скорописью.

© National Hangeul Museum

Данный цифровой шрифт, известный как Dyoung или Joung, разработал

в 2017 г. дизайнер Ха Хён Вон. Это современное переосмысление шрифта, использованногов «Легенде о Тёуне» («Тёунчжон»), романе, опубликованном в начале XX в. Будучи шрифтом в полу-скорописном стиле, он был разработан для письма сверху вниз.

© Ha Hyeong-won

Современные шрифты

С притоком западных традиций, начавшимся примерно в 1945 году, в Корее стали постепенно переходить от написания сверху вниз справа налево к написанию в строчку слева направо. Однако в плане облика хангыля это был период застоя. За несколько десятилетий страна пережила закат и падение Чосона (конец XIX в.), японское колониальное правление (1910—1945 гг.) и Корейскую войну (1950—1953 гг.), после которой все силы были сосредоточены на восстановлении общества и развитии экономики. Понятно, что в таких условиях не было особого запроса на разнообразие шрифтов.





Тем не менее в процессе перехода от вертикального письма к письму в строчку стали появляться новые формы хангыля, в частности шрифты, в которых отошли от вписывания слога в квадрат. Написанные в строчку буквы хангыля, не скованного квадратными рамками, создавали жизнерадостный ритм, вызывая ассоциацию с детьми, прыгающими под весёлую мелодию. После 1990-х годов, когда экономика до некоторой степени стабилизировалась и общество стало стремиться к культурному разнообразию, начали заметно меняться и шрифты хангыля. В области визуальной культуры Корея всё ещё пыталась догнать Запад. Но сейчас, когда прошло более 10 лет, новое поколение дизайнеров создаёт разнообразные шрифты путём свободных экспериментов с формой, включая переосмысление старых стилей. Можно предположить, что в современную цифровую эпоху с её технологическими возможностями шрифты хангыля будут видоизменяться ещё больше и быстрее.





AG Choijeongho Std. Этот последний оригинальный типографский рисунок-схема Чхве Чжон Хо (1916—1988), первопроходца в области разработки современных шрифтов хангыля, представляет шрифт с засечками, созданный для печати на основе традиционного рукописного дворцового стиля. В отличие от обычного стиля того времени здесь буквы уплотнённые, с широкими засечками и острыми кончиками, что производит мощное визуальное воздействие. Этот шрифт считается практически идеальным по форме и является стандартным для набора основных текстов.

© AG Typography Institute

310 Ahn Sam-yeol Данный шрифт был разработан в 2011 г. дизайнером Ан Сам Ёлем. Для него характерен резкий контраст между вертикальными и горизонтальными чертами. Он был предназначен для использования в заголовках; чем больше были буквы, тем отчётливее проявлялись его особенности. За открытие новых эстетических возможностей в дизайне шрифтов хангыля Ан Сам Ёлю была присуждена награда в области дизайна шрифтов на церемонии награждения Tokyo TDC Annual Awards в 2013 г.

© Ahn Sam-yeol

AG Mano 2014 Шрифт Ahnsangsoo, выпущенный в 1985 г. графическим дизайнером Ан Сан Су, является образцом шрифта, в котором отошли от букв с прямыми углами. Впоследствии Ан много экспериментировал с модульными шрифтами для раскладки в три ряда, которые выражали простоту букв хангыля. Одним из них был представленный в 1993 г. шрифт Mano; в нём буквы состоят из модулей черт и меняются в размере в зависимости от количества черт. Шрифт AG Mano 2014 является модернизированной версией Mano.

© AG Typography Institute

Baram. Этот шрифт, выпущенный в 2014 г. дизайнером хангыля Ли Ён Чжэ, был создан посредством краудфандинга. Будучи неким «выставочным» вариантом, он является переосмыслением металлического подвижного шрифта, созданного в начале 1900-х годов Пак Кён Со, который был мастером шрифтов при дворе. Структура букв базируется на шрифте Мёнчжо, а облик точек и черт — на дворцовом стиле. Разработанный для заголовков, написанных сверху вниз, шрифт широко используется, например, им написано на обложке название альбома певицы Айю «Цветочная закладка» («Ккот-кхальпхи»).

© Lee Yong-je

Dunkel Sans. Смелый, откровенно экспериментальный шрифт, используемый для заголовков. Выпущенный в 2018 г. дизайнером Хам Мин Чжу, шрифт был вдохновлён надписями на постерах иностранных фильмов, которые показывали в Корее в 1950-х гг.

© Ham Min-joo

Simsim. Этот шрифт был создан в 2013 г. Ли Ён Чжэ как эксперимент с целью отойти от обычных букв, образующих квадрат при объединении в слоги. В зависимости от количества черт площадь, занимаемая буквой, увеличивается. При написании в строчку такие буквы, объединяясь в слоги, создают визуально приятный ритм.

© Lee Yong-je

Ли Ён Чжэ, профессор отделения визуального дизайна Университета искусств Кевон





Полный текст статьи «Шрифты как отражение эпохи»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.