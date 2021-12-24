Десятилетие правления Ким Чон Ына

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После внезапной смерти бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира десять лет назад к власти пришёл его 27-летний сын Ким Чон Ын. Взоры всего мира были прикованы к молодому лидеру страны, которая страдала от хронических экономических трудностей на фоне жёстких международных санкций. Аналитики говорят, что Ким Чон Ын, в отличие от своих предшественников, продемонстрировал реалистичный стиль управления, характеризующийся публичными выступлениями. Итоги десятилетнего правления Ким Чон Ына подведёт доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.