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Стрельба из лука в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-12-23

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2025 года состоится в южнокорейском городе Кванчжу. Такие соревнования, проводимые раз в два года, являются одним из крупнейших спортивных событий в мире. Сегодня мы узнаем о стрельбе из лука в Северной Корее от доктора Хо Чжон Пхиля из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.

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