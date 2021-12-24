Стрельба из лука в КНДР

Объявляем результаты опроса «K-POP 2021: Итоги года!»
2021-12-24
#Сближаясь с Севером l 2021-12-23
Чемпионат мира по стрельбе из лука 2025 года состоится в южнокорейском городе Кванчжу. Такие соревнования, проводимые раз в два года, являются одним из крупнейших спортивных событий в мире. Сегодня мы узнаем о стрельбе из лука в Северной Корее от доктора Хо Чжон Пхиля из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.
2021-12-24
2021-12-23
2021-12-23
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