В РК озабочены отсутствием посла США

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Пост посла США в Республике Корея остаётся вакантным уже одиннадцатый месяц подряд, что вызывает недоумение общественности. Более того, правительство Джо Байдена даже не выдвинуло кандидатуру на этот пост после отзыва Гарри Харриса. Некоторые эксперты считают, что это указывает на снижение стратегической значимости Республики Корея в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку администрация Байдена ранее назначила глав диппредставительств в Китае, Японии и Австралии. Об этом упоминал 16 декабря и американский телеканал NBC. В сообщении говорилось, что отсутствие даже каких-либо слухов о возможной кандидатуре на пост главы посольства США является оскорблением для корейского народа. Требования о скорейшем назначении посла в Сеуле неоднократно поступали и с американской стороны. Однако, по мнению некоторых экспертов, в подобной задержке нет никакой политической подоплёки, поскольку главы диппредставительств США ещё не назначены во многих странах, включая Великобританию, Италию, Бразилию, Нидерланды, Филиппины, Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

Процедура назначения посла как правило, занимает несколько месяцев с учётом сроков выдвижения кандидатуры, слушаний и утверждения Сенатом. Самое долгое отсутствие главы американского посольства в Сеуле длилось 18 месяцев после ухода в отставку экс-посла Марка Липперта, работавшего при администрации экс-президента Барака Обамы.