Компания SK Hynix выкупит подразделение Intel

ⓒYONHAP News

22 декабря южнокорейская компания SK Hynix получила одобрение Китая на покупку подразделения чипов памяти NAND компании Intel. Государственное управление по регулированию рынка Китая являлось последней инстанцией, от которой требовалось получить на это одобрение. Ранее сделку SK Hynix согласовали соответствующие органы конкурирующих стран – США, Евросоюза, Тайваня, Бразилии, Великобритании и Сингапура. Стоимость подразделения Intel составляет 9 млрд долларов. По условиям сделки после перевода 7 млрд долларов к южнокорейской компании переходят активы подразделения твердотельных накопителей (SSD) и завода в китайском Даляне. Полный переход подразделения Intel в собственность SK Hynix завершится в 2025 году.

Благодаря этой сделке, отечественная компания сможет исправить дисбаланс между собственными подразделениями. Дело в том, что в прошлом году на долю NAND-устройств в SK Hynix пришлось лишь 23,4% продаж, при этом на долю DRAM – 70,6%. Сильная зависимость от изменений на рынке DRAM делала компанию более уязвимой. Совершённая сделка поможет исправить это положение. В 2017 году SK Hynix уже инвестировала в японскую компанию Kioxia, которая также выпускает чипы памяти NAND. По данным тайваньского маркетингового агентства TrendForce, в третьем квартале этого года на долю южнокорейской компании пришлось 13,5% мирового рынка NAND-устройств. Однако после завершения сделки эта доля может вырасти до 20%. Таким образом, SK Hynix сможет подняться с третьего на второе место в мировом рейтинге. Лидером этого рынка на данный момент является Samsung Electronics.