Повышен прогноз экономического роста в РК в 2022 году

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20 декабря правительство повысило целевой показатель роста отечественной экономики на следующий год до 3,1%. Это на 0,1% выше, чем в конце июня, когда публиковался предыдущий прогноз. По мнению правительства, в следующем году рост экономики за счёт эффекта низкой базы снизится по сравнению с этим годом, однако, благодаря росту потребления, инвестиций и экспорта, экономика может восстановиться до прежнего уровня. В частности, ожидается, что улучшится показатель частного потребления, которое в этом году уже продемонстрировало рост до 3,5% на фоне улучшения потребительских настроений и эффекта государственной поддержки. В следующем году этот показатель может вырасти до 3,8%, считают в правительстве. Кроме того, ожидается увеличение объёмов экспорта. Только в этом году экспорт вырос на 25,5% благодаря восстановлению мировой экономики. Инфляция может составить в следующем году 2,2% из-за роста мировых цен на сырьё, что может привести к удорожанию продуктов питания и повышению цен в сфере общепита.

Как пояснили в министерстве планирования и финансов, в 2022 году правительство намерено сосредоточить усилия на полной нормализации экономики. Несмотря на продолжение распространения COVID-19 и сбои в системе мировых поставок, улучшению экономической ситуации способствуют восстановление внутреннего потребления, экспорта и занятости населения. Для достижения поставленных целей правительство намерено принять целый ряд мер, в том числе, отменить лимит на покупки в магазинах беспошлинной торговли, а также стимулировать инвестиции деятельность в стратегические технологии. Безусловно, ещё одной важной составляющей политики правительства на следующий год является предотвращение рисков, связанных с коронавирусом, ростом цен на недвижимость и трудоустройством молодёжи.