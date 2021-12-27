Доктор-заключенный (3) 하루 이틀 일이야?

Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
2021-12-27
#Говорим как герои сериалов l 2021-12-26
Диалог недели
선민식(Сон Мин Сик):김선생. 지금 급한 일이 생겨서 그러니까
나중에 다시 통화하지.
Доктор Ким. Сейчас у меня срочные дела. Давай созвонимся попозже.
김선생(Доктор Ким):과장님. 여기가 더 급합니다. 병원에 응급환자가 들어왔습니다.
Здесь ещё срочнее. К нам поступил «тяжёлый» пациент.
선민식(Сон Мин Сик):응급 환자 들어오는 게 어디 하루 이틀 일이야?
Такие пациенты поступают не первый день.
수술할 의사 없다고 돌려보내면 되잖아!
Не принимай его. Скажите, что нет свободного хирурга.
Фраза недели
하루 이틀 일이야
[Ха-ру и-тхыль иль-и-я]
Не первый день
Грамматика
하루 – существительное, означающее «один день» или «сутки». 이틀 – также существительное, которое означает «два дня». Далее следует 일이야? 일 – это «дело», «случай», «работа». 이야 – форма разговорной речи от глагольной связки -이다, которая имеет значения «есть», «являться». И в конце вопросительный знак. Все вместе получается 하루 이틀 일이야?, что дословно переводится как «разве это событие происходит только первый или второй день?», а более естественно – «не первый день». Данное выражение, сформированное в виде риторического вопроса, указывает на что-то обыденное и привычное, т. е. какое-либо событие происходит «не первый день», «не первый раз».
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 하루 이틀 일이야?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 하루 이틀 일이에요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 하루 이틀 일입니까?
2021-12-27
2021-12-26
2021-12-25
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