Новый сериал телеканала KBS2

ⓒ KBS

Телеканал KBS2 20 декабря представил новый сериал «Я думаю о луне, когда цветут цветы» (꽃 피면 달 생각하고). Это романтическая история, действие которой происходит на закате эпохи государства Чосон (1392-1910 гг.), когда на всей территории страны был введён сухой закон. В сериале приняли участие актёр Ю Сын Хо (유승호) и актриса Ли Хе Ри (이혜리). Ю Сын Хо сыграл роль сотрудника инспекционного ведомства Сахонбу Нам Ëн Ыля, а его коллега по съёмочной площадке Ли Хе Ри - роль девушки Кан Ро Со, дочери бедного дворянина, незаконно продававшей алкоголь, чтобы погасить семейные долги. Для актёра Ю Сын Хо это стал первый за последние четыре года исторический сериал. По его словам, подобного плана роли очень сложны и требуют длительной подготовки, однако результат безусловно стоит всех усилий. Ю Сын Хо и другие главные актёры питают большие надежды на успех нового сериала. Они дали друг другу обещание пожертвовать по 4 тыс. угольных брикетов в случае, если телевизионный рейтинг превысит отметку в 10%. По данным Nielsen Korea, наивысший рейтинг сериала пока составляет 7,2%. Актриса Ли Хе Ри, говоря о своём участии в сериале, отметила отношения между главными героями - Нам Ëн Ылем и Кан Ро Со. Двое, отмечает актриса, по началу конфликтуют, однако со временем находят общий язык. Постепенное развитие их отношений в особенности вызывает интерес, добавила она. Сериал «Я думаю о луне, когда цветут цветы» выходит каждый понедельник и вторник в 21:30 на телеканале KBS2.