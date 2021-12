Картина «Дерево» режиссёра Эрик О вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ⓒ Namoo Official Trailer

Мультипликационный фильм «Дерево» (NAMOO) американского режиссёра Эрика О вошёл в предварительный список номинантов на «Оскар-2022» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». В ближайшее время ему предстоит пройти второй этап, по итогам которого будут выбраны официальные номинанты. Шорт-лист претендентов в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» включает пятнадцать картин, в том числе работу режиссёра Антона Дьякова «Боксбалет». Мультфильм «Дерево» создан совместно с Baobab Studios. Ранее картина была представлена в ходе национального американского кинофестиваля независимого кино «Сандэнс». Стоит заметить, что годом ранее другая работа Эрика О «Опера» (OPERA) вошла в число официальных претендентов на «Оскар-2021», однако уступила победу картине «Если что-то случится, я люблю вас» (If Anything Happens I Love You). Сообщается, что окончательный список номинантов будет выбран посредством голосования в период с 27 января по 1 февраля. Результаты будут объявлены во вторник, 8 февраля. Церемония награждения победителей запланирована на воскресенье, 27 марта.