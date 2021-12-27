Певица IU выпускает новый альбом





Певица IU (아이유) в среду, 29 декабря, выпускает мини-альбом Pieces (조각집). Об этом 22 декабря сообщили в продюсерском агентстве EDAM Entertainment. На опубликованной обложке альбома нарисована стопка книг с названиями ранее изданных альбомов, письма, настольные часы и другие предметы. Это будет первая работа певицы за последние два месяца, после того как в октябре был представлен сингл под названием «Клубничная луна» (strawberry moon). Ожидается, что в новый альбом войдут пять песен.