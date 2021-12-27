Фильм «Особый груз» приглашён на Международный Роттердамский кинофестиваль





Фильм «Особый груз» (특송) режиссёра Пак Тэ Мина (박대민) приглашён на 51-й Международный Роттердамский кинофестиваль, который пройдёт в период с 26 января по 6 февраля 2022 года. Кинокартина включена в секцию Harbour, в рамках которой состоится показ кинолент, демонстрирующих видовое, стилистическое и жанровое разнообразие современного мирового кино. По словам организаторов кинофестиваля, фильм «Особый груз» очень интересный и весёлый, в то же время он держит зрителя в напряжении до самого конца. Особая заслуга в этом принадлежит актрисе Пак Со Дам (박소담), исполнившей главную роль в фильме. Работа режиссёра Пак Тэ Мина даёт зрителю прекрасную возможность насладиться творчеством этой замечательной актрисы. Кинокартина «Особый груз» повествует о девушке-курьере по имени Ын Ха, всегда выполняющей заказы вне зависимости от их сложности. Показ фильма в РК состоится 12 января 2022 года.