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Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-27


Режиссер: Хван Ин Хёк

В ролях: Ю Сын Хо, Ли Хе Ри, Пён У Сок, Кан Ми На

Премьера: 20 декабря 2021 г.


Закат эпохи государства Чосон. Издаётся указ о введении сухого закона. Между тем, дочь бедного дворянина Кан Ро Со начинает незаконную продажу алкоголя, чтобы погасить семейные долги. В это время в город прибывает инспектор Нам Ëн Ыль.

Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
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