Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)





Режиссер: Хван Ин Хёк

В ролях: Ю Сын Хо, Ли Хе Ри, Пён У Сок, Кан Ми На

Премьера: 20 декабря 2021 г.





Закат эпохи государства Чосон. Издаётся указ о введении сухого закона. Между тем, дочь бедного дворянина Кан Ро Со начинает незаконную продажу алкоголя, чтобы погасить семейные долги. В это время в город прибывает инспектор Нам Ëн Ыль.