Я думаю о луне, когда цветут цветы (꽃 피면 달 생각하고)
2021-12-27
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-27
Режиссер: Хван Ин Хёк
В ролях: Ю Сын Хо, Ли Хе Ри, Пён У Сок, Кан Ми На
Премьера: 20 декабря 2021 г.
Закат эпохи государства Чосон. Издаётся указ о введении сухого закона. Между тем, дочь бедного дворянина Кан Ро Со начинает незаконную продажу алкоголя, чтобы погасить семейные долги. В это время в город прибывает инспектор Нам Ëн Ыль.
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