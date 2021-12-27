Компания Deep.Fine - разработчик платформ дополненной реальности

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией Deep.Fine (딥파인), которая занимается разработкой платформ дополненной реальности. С деятельностью компании знакомит старший научный сотрудник г-н Ли Чжон Мин.





Компания Deep.Fine была основана в 2019 году, поставив перед собой цель внести перемены в повседневную жизнь людей. Для этого компания создала уникальную разработку ARON (아론), выполненную в виде «умных» очков. Они призваны повысить эффективность труда на промышленных объектах. Кроме того, мы работаем в сфере расширенной реальности XR.





Сразу после их появления технологии дополненной реальности воспринимались всего ишь как нечто новое и необычное. Однако сегодня они входят в нашу повседневную жизнь наряду с беспроводной связью и технологиями искусственного интеллекта. Ярким примером являются «умные» очки. Они оснащены камерами, микрофоном, громкоговорителями, батареей и памятью. При этом они практически не отличаются от обычных очков внешне и по весу. С их помощью можно без необходимости включения телефона вести видеосъёмку, слушать музыку и принимать звонки. «Умные» очки с применением технологий дополненной реальности могут выступать в роли навигатора, показывая стрелками путь, показывать перевод текста на иностранном языке. Данное направление имеет огромнейший потенциал. Свои разработки в сегменте в следующем году планируют представить компании Apple, Samsung Electronics, Xiaomi. Между тем, разработка ARON от компании Deep.Fine уже применяется.





Разработка компании Deep.Fine представляет собой инструмент, применяемый в бесконтактном режиме работы. В «умных» очках ARON применены технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта. Они позволяют специалистам вести совместную работу, находясь на большом расстоянии друг от друга, в том числе за рубежом. Очки также представляют пользователям список пунктов, которые нужно проверить или проработать. Поэтому нет необходимости носить с собой бумажный список или планшет. ARON обладает функцией фотографирования и аудиозаписи. То есть, можно сохранить материал по проведённой работе. Помимо этого, искусственный интеллект предоставляет различную полезную информацию о состоянии и характеристиках осматриваемого объекта.





ARON - это платформа дополненной реальности, в которой объединены «умные» очки и технологии искусственного интеллекта. Она позволяет при необходимости показать рабочее расписание, монтажную схему и другую важную документацию. Если оснастить завод сенсорами, то при приближении инженера в таких очках автоматически появляются данные о текущем состоянии оборудования и производственных процессах. ARON принимает голосовые команды, причём даже в условиях сильного шума. Данная разработка действительно повышает эффективность работы, также предотвращая всевозможные проблемы с безопасностью.





Если наряду с системой видеонаблюдения и специальным оборудованием применять «умные» очки, то можно минимизировать слепые зоны. Система в автономном режиме ведёт мониторинг, передавая информацию пользователю очков. Кроме того, очки в любой момент могут предоставить руководство по эксплуатации оборудования и другие данные, что повышает эффективность работы, особенно среди новичков. ARON позволяет одному специалисту в кратчайшие сроки работать сразу на нескольких объектах в удалённом режиме. Платформа на 50% снижает затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии, повышает производительность на 30%, экономит время и расходы, связанные с командировками. На это указывают результаты опроса пользователей платформы ARON. Подобные технологии воспринимаются как нечто далёкое и пока непонятное, но «умные» очки уже активно внедряются в строительстве и на предприятиях.





В системе ARON применяется метод граничных или периферийных вычислений. При этом большинство подобных платформ из-за удобства используют модель облачных вычислений. Но в случае возникновения проблем на серверах весь процесс останавливается. Периферийные вычисления нивелируют этот минус. Кроме того, такой подход позволяет работать даже в местах с нестабильным интернет-подключением, одновременно повышая качество видео. Между тем, разработчики уже занимаются новой платформой, которая будет доступна для простых пользователей. На производстве время от времени происходят аварии, причиной которых является человеческий фактор. Компания Deep.Fine работает над созданием безопасного мира, в котором таких печальных событий не будет.