Экономическая политика Республики Корея в 2022 году

ⓒ YONHAP News

20 декабря правительство опубликовало направления экономической политики Республики Корея на 2022 год. Главной целью названа нормализация экономической ситуации. В правительстве полагают, что положительные экономические тенденции, такие как рост экспорта и инвестиций в производственные мощности, а также активизация потребительской активности, продолжатся в следующем году. Согласно правительственному прогнозу, в этом году рост экономики составит 4%, а в следующем - 3,1%. С подробностями - директор Института глобальной экономики доктор Ким Дэ Хо.





Южнокорейская экономика и до начала пандемии коронавируса была не в лучшем состоянии, а в 2020 году зафиксирован спад. В этом году правительство ожидает, что рост составит 4%. Прогноз на следующий год был увеличен на 0,1% до 3,1%. Это сигнал для деловых кругов о стремлении правительства к скорейшему экономическому восстановлению. Увеличение прогноза на 0,1% само по себе незначительное, но тут дело не в цифрах, а в намерении показать настрой к стабилизации экономики.





Для того, чтобы в следующем году экономика выросла более чем на 3%, необходимо восстановление внутреннего потребления. Поэтому данному вопросу власти уделяют важное значение. Правительство намерено вести расширенную финансовую политику, которая за счёт мер количественного смягчения должна активизировать потребление и инвестиции. Сообщается о планах впервые за 43 года снять ограничения на покупку товаров в беспошлинных магазинах, что должно стимулировать рост внутреннего потребления среди туристов. Что касается инвестиций, то в госучреждения, частные проекты и бизнес планируется вложить около 100 млрд долларов. В список стратегических технологий включены 65 направлений, в числе которых полупроводники и батареи. Эти направления получат налоговые льготы. Следующий год станет началом активной реализации «Нового курса 2.0», под которым подразумевается создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, стимулирование роста с упором на продвижение цифровых и экологически чистых отраслей в условиях пандемии COVID-19.





Можно выделить два направления экономической политики. Первое нацелено на преодоление кризиса и нормализацию экономики. Второе – это укрепление экономической базы. То есть, власти намерены активно инвестировать в развитие новых технологий и отраслей с целью повышения конкурентоспособности экономики. Поэтому были значительно увеличены вложения в водородную экономику, полупроводники и батареи. Запланирован переход от модели экономики, выигрывающей за счёт ценовой конкурентоспособности, к модели, создающей высокую добавленную стоимость благодаря высокому технологическому потенциалу. Заложить основу этого перехода правительство намерено в следующем году.





Уделено внимание также и поддержке уязвимых слоёв населения. Обострение эпидемической ситуации ухудшило положение индивидуальных предпринимателей. Для их поддержки власти предоставят кредиты на сумму 30 млрд долларов под низкие проценты. Расширен список категорий заведений, которые получат от правительства компенсации за ущерб от пандемии. Между тем, сохраняются риски, связанные с новым вариантом коронавируса Омикрон. Его распространение может привести к замедлению роста мировой экономики, сохранению сбоев в цепочках поставок и инфляции.





Прогнозы не всегда сбываются. Если в следующем году ситуация в мире изменится, то, возможно, не удастся достичь поставленных целей. Многие эксперты считают, что представленные правительством направления экономической политики не учитывают возможного ухудшения эпидемической ситуации. Помимо этого, мы видим обострение противоречий между Россией, США и Европой вокруг Украины. В итоге возможно резкое повышение цен на нефть и газ. Сохраняется проблема высокого госдолга, для погашения которого нужно выпускать гособлигации, что приведёт к росту учётной ставки. Поэтому звучат призывы о выработке более продуманной политики.





Мировые центральные банки готовятся к повышению учётных ставок, постепенно отказываясь от мер количественного смягчения. Это дестабилизирует ситуацию на развивающихся рынках. Таким образом, 2022 год принесёт много перемен, к которым нужно готовиться.





Велика вероятность, что в наступающем году улучшится ситуация как в южнокорейской, так и в мировой экономике. Пандемия, ударившая по глобальной экономике в 2020 году, является «стихийным бедствием», избежать которого было невозможно. Однако активная вакцинация и выработка коллективного иммунитета дают основания надеяться на преодоление проблемы. В этом случае потребительская активность может вырасти. Сейчас в Республике Корея растут экспорт, инвестиции и внутреннее потребление. Но нужно внимательно следить за ситуацией, готовясь к худшим сценариям её развития. В целом экономика восстанавливается, имея хорошие шансы сделать рывок в развитии. Главное – это сохранение баланса между ростом и потребительскими ценами. Есть также ещё одна задача, которую предстоит решить. Это необходимость правильного подхода к ведению финансовой политики при высоком госдолге.





В 2021 году пандемия коронавируса продолжалась, но при этом южнокорейский экспорт достиг рекордных показателей. Это подтверждает возможность использования кризиса в качестве платформы для роста. Будем надеяться, что следующий год позволит реализовать планы правительства.