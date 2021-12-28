Ю Чжэ Сок и Ю Хи Ёль восстановились после перенесённого COVID-19

Кол-во умерших от COVID-19
2021-12-28
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-29
Новости, которыми мы поделимся с нашими радиослушателям на этой неделе, связаны со здоровьем их главных героев. На прошлой неделе о полном выздоровлении от коронавируса объявили ведущий Ю Чжэ Сок и артист Ю Хи Ёль. Менее радостные новости, связанные с участницей группы TWICE Чон Ён, объявило агентство JYP Entertainment. Певица не может принять участие в предстоящих сеульских концертах группы.
2021-12-28
2021-12-27
2021-12-27
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