Ю Чжэ Сок и Ю Хи Ёль восстановились после перенесённого COVID-19

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Новости, которыми мы поделимся с нашими радиослушателям на этой неделе, связаны со здоровьем их главных героев. На прошлой неделе о полном выздоровлении от коронавируса объявили ведущий Ю Чжэ Сок и артист Ю Хи Ёль. Менее радостные новости, связанные с участницей группы TWICE Чон Ён, объявило агентство JYP Entertainment. Певица не может принять участие в предстоящих сеульских концертах группы.