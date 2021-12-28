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Ю Чжэ Сок и Ю Хи Ёль восстановились после перенесённого COVID-19

#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-29

Сеул сегодня

ⓒ KBS, YONHAP News, JYP Entertainment

Новости, которыми мы поделимся с нашими радиослушателям на этой неделе, связаны со здоровьем их главных героев. На прошлой неделе о полном выздоровлении от коронавируса объявили ведущий Ю Чжэ Сок и артист Ю Хи Ёль. Менее радостные новости, связанные с участницей группы TWICE Чон Ён, объявило агентство JYP Entertainment. Певица не может принять участие в предстоящих сеульских концертах группы.

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