KBS WORLD Radio 10 главных новостей 2021 года
2021-12-31
#Мелодии Кореи l 2021-12-29
Музыкальное произведение «Санчжо» изначально создавалось как мелодия для импровизации, однако сейчас это полноценное произведение длительностью более часа. В нашей передаче вы сможете познакомиться с разными частями мелодии «Санчжо», услышать её в разных вариациях и в исполнении разных инструментов.
Выпуск 546. Мелодия «Санчжо»
* Часть «Чинянчжо» из произведения «Санчжо» для цитры ачжэн – Пак Тэ Сон (цитра ачжэн), Пак Хван Ён (барабан чангу)
* Часть «Сэсанчоси» и «Твитасырым» из произведения «Санчжо» для цитры каягым – Ким Иль Люн (цитра каягым), Чан Чжон Мин (барабан чангу)
* Часть «Чачжинмори» из произведения «Санчжо» для цитры комунго – Ким Му Гиль (цитра комунго), Чан Док Хва (барабан чангу)
2021-12-31
2021-12-29
2021-12-29
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