Советы токкэби

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Давным-давно в одной деревне жили муж и жена с двумя сыновьями. Младший мальчик рос жадным и вредным, но старший брат всё равно не переставал о нём заботиться. И вот однажды родители братьев умерли: случилось это в один день и в один час.

Вскоре мальчики выросли и стали взрослыми. Но младший брат не изменился, даже повзрослев.





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Однажды год выдался неурожайным – есть братьям было нечего. В конце концов, они пошли просить милостыню в соседнюю деревню за холмом. По дороге братья оказались на перепутье. Дорога влево вела к деревне, в которой дома были с черепичными крышами, а дорога вправо – к деревне, где дома были с соломенными крышами.

- Брат, я пойду в деревню с черепичными крышами, а ты тогда иди в ту сторону.

- Хорошо. Увидимся позже дома.





Старший брат с хорошим настроением зашагал в сторону деревни с соломенными крышами. Там как раз шёл праздник. Впервые за долгое время старший брат с удовольствием наелся до отвала и даже взял угощения с собой. А младший брат вернулся из деревни с черепичными крышами ни с чем.





Через несколько дней братья снова оказались на том же самом перепутье. На этот раз младший брат отправился в деревню соломенных крыш, а старший брат - в деревню черепичных крыш. Но и на этот раз младшему брату не удалось поесть, а вот старший брат снова вдоволь поел и вернулся домой с вкусными угощениями.

Тут младший брат разозлился, ведь он каждый раз возвращался голодным, а брат всегда приносил вкусную еду. Поэтому он взял ветку и ткнул ею прямо в глаз старшего брата.





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Старший брат ослеп на один глаз и вынужден был уйти из дома. В конце концов он пришёл к одному пустому дому посреди бамбукового леса. Глубокой ночью, когда старший брат уже собирался было заснуть, он услышал на улице голоса чёртиков токкэби. Спрятавшись быстро на чердаке, он прислушался к разговору.

Лишь убедившись, что токкэби ушли, юноша спустился с чердака.

- Значит, нужно пойти к источнику в северной части горы и омыть водой глаз, чтобы прозреть! Ещё нужно поймать палочками многоножек и поджарить их, чтобы вылечить дочь господина Кима. А дерево, значит, погибает из-за золотого слитка, что преграждает путь воды.





Теперь старший брат снова видел, женился и разбогател. Тем не менее, он не переставал думать о своём младшем брате. Однажды, поговорив с женой, он решил съездить в родительский дом. Младший брат уже почти умирал от голода. Но старший брат выходил его и вернул ему здоровье. Теперь младший брат сильно сожалел о своих поступках и попросил прощения у старшего брата. А тот и впредь никогда не переставал помогать людям в беде, ведь он всегда помнил о собственных страданиях в детстве. Теперь жизнь старшего брата складывалась исключительно счастливо!