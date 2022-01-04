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Дата рождения: 4 августа 1994 г.

Рост: 172 см

Дебют: «В поисках аргентависа» (알젠타를 찾아서), август 2015 г.





Модель и актриса Хван Сэ Он родом из РК. В семилетнем возрасте вместе с семьёй эмигрировала в Новую Зеландию. Дебютировала в 2015 году в сериале телеканала KBS «В поисках аргентависа». В 2018 году снялась в фильмах «Автоцентр» (카센타) режиссёра Ха Юн Чжэ (하윤재) и «Молящийся мужчина» (기도하는 남자) режиссёра Кан Дон Хёна (강동헌), сыграв эпизодичные роли. В 2021 году последовала роль второго плана в фильме «Клеймо» (낙인) режиссёра Ли Чжон Сопа (이정섭). В этом же году актриса снялась в сериале «В один день» (어느 날) вместе с актёрами Ким Су Хёном (김수현) и Чха Сын Воном (차승원).