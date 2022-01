Новая песня от группы GOT the beat

ⓒ SM Entertainment

Музыкальный юнит продюсерского агентства SM Entertainment GOT the beat 3 января представил новую песню «Шаг назад» (Step Back). Музыкальный сингл повествует об отношениях между двумя влюблёнными, в частности, о чувствах девушки с высоким чувством достоинства. Вместе с песней участницы юнита представили танцевальное представление. В его создании приняли участие ряд хореографов с мировым именем, в том числе Kyle Hanagami, Kiel Tutin и ReiNa. Благодаря мощной хореографии зрители получили шанс почувствовать синергию музыкального объединения. В состав GOT the beat вошли семь известных в РК исполнительниц. В их числе BoA (보아), Тхэ Ëн (태연) и Хё Ëн (효연) из Girls' Generation (소녀시대), Сыль Ги (슬기) и Вэнди (웬디) из Red Velvet (레드벨벳), а также Карина (카리나) и Винтер (윈터) из aespa (에스파).