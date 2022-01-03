Корейская ассоциация независимого кино отметила фильм «Отпуск»

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Кинокартина «Отпуск» (휴가) режиссёра Ли Ран Хи (이란희) названа лучшим фильмом по версии Корейской ассоциации независимого кино. По словам её представителей, работа режиссёра Ли Ран Хи заставляет задуматься зрителя о чувстве достоинства и человеческих качествах, показывает границу между борьбой за свои права и обычной жизнью. Необходимо заметить, что «Отпуск» стал первым полнометражным фильмом в творчестве режиссёра Ли Ран Хи. Сюжет фильма повествует об истории из жизни южнокорейца Чэ Бока, роль которого исполнил актёр Ли Бон Ха (이봉하). Он его коллеги были уволены из компании, и вот уже который год мужчина пытается отстоять свои права. После очередного проигрыша в суде Чэ Бок берёт непродолжительный отдых и возвращается домой, где благодаря семье ненадолго забывает обо всех невзгодах.