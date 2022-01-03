Утверждён состав фильма «Побег»

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Актёры Ли Чжэ Хун (이제훈) и Ку Гё Хван (구교환) сыграют главные роли в фильме «Побег» (탈주) режиссёра Ли Чжон Пхиля (이종필). Об этом 28 декабря сообщила кинопрокатная компания Megabox Plus M. Сюжет фильма повествует о северокорейском военнослужащем Кю Наме, стремящемся перейти на Юг. Между тем, офицер госбезопасности Хён Сан пытается всячески пресечь перебег северокорейского солдата. Роль Кю Нама получил актёр Ли Чжэ Хун. Ранее, во время церемонии вручения кинопремии «Голубой дракон», артист в своей речи обратился к авторам проекта, сообщив о желании сыграть данную роль. Среди последних работ Ли Чжэ Хуна стоит выделить фильм «Расхитители» (도굴), а также сериал «Такси класса люкс» (모범택시). Роль Хён Сана сыграет актёр Ку Гё Хван, ранее привлёкший внимание общественности в сериале D.P., фильме «Могадишо» (모가디슈). Премьера фильма «Побег» запланирована на первое полугодие 2022 года.