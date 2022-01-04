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Доктор-заключенный (5) 누가 알았겠어

#Говорим как герои сериалов l 2022-01-03

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

나이제(На И Чжэ): 덕분에 잘 넘겼습니다. 감사합니다. 여사님.

Благодаря вам все прошло хорошо. Спасибо, мадам. 

오정희(О Чжон Хый):그나마 출자자 명부 이름들이 다 차명이었으니 못 알아봤겠지. 

Хорошо, что в списке вкладчиков все имена были ненастоящими, поэтому нас не узнали.   

실명이면 금방 들통 났을 걸? 

Если бы были указаны настоящие имена, то мы лишились бы всего. 

나이제(На И Чжэ):그러게요.

Ну да. 

오정희(О Чжон Хый):하여튼 세상에 믿을 놈이 없다니까. 김상춘 그 놈이 배신할 줄 누가 알았겠어. 

Как бы то ни было, никому нельзя доверять. Кто же знал, что этот негодяй, Ким Сан Чхун, нас предаст.


Фраза недели 

누가 알았겠어

[Ну-га а-рат-кэт-ссо] 

Кто же знал


Примеры

☞ 내가 한국에서 계속 살게 될 줄 누가 알았겠어. 

Кто же мог знать, что я продолжу жить в Корее.


☞ 민수가 일등 할 줄 누가 알았겠어. 맨날 꼴등이었는데!

Кто же мог подумать, что Минсу займёт первое место. Он всегда был последним!


☞ 여름에 눈이 올 줄 누가 알았겠어.

Кто же мог представить себе, что летом идет снег.


Другие выражения

세상에 믿을 놈이 없다니까

В мире никому нельзя доверять.


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