Доктор-заключенный (5) 누가 알았겠어

Диалог недели

나이제(На И Чжэ): 덕분에 잘 넘겼습니다. 감사합니다. 여사님.

Благодаря вам все прошло хорошо. Спасибо, мадам.

오정희(О Чжон Хый):그나마 출자자 명부 이름들이 다 차명이었으니 못 알아봤겠지.

Хорошо, что в списке вкладчиков все имена были ненастоящими, поэтому нас не узнали.

실명이면 금방 들통 났을 걸?

Если бы были указаны настоящие имена, то мы лишились бы всего.

나이제(На И Чжэ):그러게요.

Ну да.

오정희(О Чжон Хый):하여튼 세상에 믿을 놈이 없다니까. 김상춘 그 놈이 배신할 줄 누가 알았겠어.

Как бы то ни было, никому нельзя доверять. Кто же знал, что этот негодяй, Ким Сан Чхун, нас предаст.





Фраза недели

누가 알았겠어

[Ну-га а-рат-кэт-ссо]

Кто же знал





Примеры

☞ 내가 한국에서 계속 살게 될 줄 누가 알았겠어.

Кто же мог знать, что я продолжу жить в Корее.





☞ 민수가 일등 할 줄 누가 알았겠어. 맨날 꼴등이었는데!

Кто же мог подумать, что Минсу займёт первое место. Он всегда был последним!





☞ 여름에 눈이 올 줄 누가 알았겠어.

Кто же мог представить себе, что летом идет снег.





Другие выражения

세상에 믿을 놈이 없다니까

В мире никому нельзя доверять.



