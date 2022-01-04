Доктор-заключенный (5) 누가 알았겠어

Срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19
2022-01-04
#Говорим как герои сериалов l 2022-01-03
Диалог недели
나이제(На И Чжэ): 덕분에 잘 넘겼습니다. 감사합니다. 여사님.
Благодаря вам все прошло хорошо. Спасибо, мадам.
오정희(О Чжон Хый):그나마 출자자 명부 이름들이 다 차명이었으니 못 알아봤겠지.
Хорошо, что в списке вкладчиков все имена были ненастоящими, поэтому нас не узнали.
실명이면 금방 들통 났을 걸?
Если бы были указаны настоящие имена, то мы лишились бы всего.
나이제(На И Чжэ):그러게요.
Ну да.
오정희(О Чжон Хый):하여튼 세상에 믿을 놈이 없다니까. 김상춘 그 놈이 배신할 줄 누가 알았겠어.
Как бы то ни было, никому нельзя доверять. Кто же знал, что этот негодяй, Ким Сан Чхун, нас предаст.
Фраза недели
누가 알았겠어
[Ну-га а-рат-кэт-ссо]
Кто же знал
Примеры
☞ 내가 한국에서 계속 살게 될 줄 누가 알았겠어.
Кто же мог знать, что я продолжу жить в Корее.
☞ 민수가 일등 할 줄 누가 알았겠어. 맨날 꼴등이었는데!
Кто же мог подумать, что Минсу займёт первое место. Он всегда был последним!
☞ 여름에 눈이 올 줄 누가 알았겠어.
Кто же мог представить себе, что летом идет снег.
Другие выражения
세상에 믿을 놈이 없다니까
В мире никому нельзя доверять.
2022-01-04
2022-01-03
2022-01-03
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