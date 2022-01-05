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Прогулка лебедей

2022-01-05

Новости



5 января эко-парк Мэкто в Пусане. Местный пруд посетили особые гости – лебеди, включённые в красную книгу. Величавым видом они привлекают внимание посетителей парка.

(Yonhap News)


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