Прогулка лебедей

Срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19
2022-01-04
2022-01-05
5 января эко-парк Мэкто в Пусане. Местный пруд посетили особые гости – лебеди, включённые в красную книгу. Величавым видом они привлекают внимание посетителей парка.
(Yonhap News)
2022-01-04
2022-01-03
2022-01-03
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