Пхеньян запустил «гиперзвуковую» ракету

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5 января Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты в сторону Восточного моря с территории провинции Чагандо. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил Республики Корея. Об успешных испытаниях «гиперзвуковой» ракеты сообщило на следующий день агентство ЦТАК. В сообщении говорится, что «ракета совершила горизонтальное перемещение на 120 км от первоначального азимута пуска и точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км. В ходе испытания была также подтверждена надёжность топливной ампульной системы в зимних погодных условиях». Система загрузки топлива в ампулах позволяет значительно сократить время подачи топлива и обеспечить беспрерывные и быстрые запуски, сравнимые с запусками при использовании твёрдого топлива.

Проведённый запуск, скорее всего, призван продемонстрировать уровень развития северокорейских технологий. Отдельного внимания заслуживает способность ракеты совершать манёвры влево и вправо при сохранении горизонтального положения. Такая способность обусловлена манёвренной боеголовкой, оснащённой крыльями с четырёх сторон. Данная боеголовка была представлена КНДР в октябре прошлого года на выставке оборонных разработок. Предположительно ракета пролетела со скоростью не менее пяти Махов, что также является значительным прогрессом, поскольку первая гиперзвуковая ракета «Хвасон-8» достигла в сентябре прошлого года скорости в 3 Маха.

Сразу после запуска северокорейской ракеты постоянный комитет Совета национальной безопасности Республики Корея провёл экстренное заседание, на котором была озвучена озабоченность запуском, произведённым в условиях нестабильной ситуации в регионе. Однако действия Севера не расценивались как провокация. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян к возобновлению переговоров, а госдепартамент США назвал действия Севера нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и угрозой для соседних государств и международного сообщества.