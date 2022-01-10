Кровь полицейского (경관의 피)
2022-01-10
#Листая журнал <Кореяна> l 2022-01-07
Цветы, которые никогда не увядают. Ч.1
Традиционное искусство изготовления цветов «чихва» из бумаги «ханчжи» в наши дни с трудом выживает в силу того, что затратные с точки зрения времени и усилий «чихва» заменяют живыми цветами. Монах Согён приобщился к этому ремеслу в 1980-х годах и посвятил себя восстановлению всех традиционных «чихва», которые некогда использовались для украшения буддийских церемоний.
Бумажные цветы, или «чихва», в прошлом широко использовались как украшение при совершении разных буддийских и шаманских ритуалов, а также в дворцовых церемониях. Они были также важны во время проведения свадеб или похорон и в частных домах. В наши дни, когда даже посреди зимы можно выращивать цветы в теплице, место «чихва» всё чаще занимают живые цветы, но в буддийских храмах основные церемонии по-прежнему не обходятся без бумажных цветов.
В буддизме цветы имеют религиозный смысл. По преданию, Будда Шакьямуни показывал лотос ученикам, и его ученик Махакашьяпа внезапно прозрел, постигнув бессловесную проповедь. Поэтому в большинстве буддийских сутр цветы означают просветление. Также в буддийском контексте корейское слово «чаном» («аламкарака» на санскрите) означает «украшение», когда буддийский храм украшают цветами в знак подношения Будде. То, что в храмах начали изготавливать бумажные цветы, связано с тем, что срывание цветов приравнивалось к умерщвлению живого.
Один буддийский монах уж 40 лет занимается этим «величественным и строгим» ремеслом, считая это формой духовной практики. Со времён своей первой выставки в 2008 году монах Согён прилагает усилия, чтобы рассказать об этом традиционном ремесле широкой публике. Его способности и усилия получили официальное признание в 2017 году — тогда изготовление «чихва» было объявлено нематериальным культурным достоянием провинции Кёнгидо.
НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Из уст тех, кто впервые видит его «чихва», неизменно вырываются возгласы восхищения — настолько изысканны цвета и тонкость исполнения. Изготовление такой красоты человеческими руками требует тяжёлого труда и долготерпения. Недаром монах Согён считает это ремесло видом духовной практики: на то, чтобы изготовить один цветок, начиная с подготовки сырья, уходит год. Процесс включает в себя окрашивание бумаги «ханчжи» натуральными красителями, закладывание мелких складок, чтобы сделать лепестки, формирование из них соцветий, а потом прикрепление к «стеблям» из бамбука.
Только на изготовления клея уходит более полугода. Цельное пшеничное зерно или клейкий рис ферментируют в воде, сливая пену и меняя воду на протяжении трёх–шести месяцев, пока вся оболочка не исчезнет и не останется только крахмал. Потом весь процесс повторяют снова, и лишь тогда получается клей, который предотвращает поедание бумаги молью.
Ёнсанчжэ, буддийский обряд для успокоения духа умершего человека, который в 2009 году был внесён в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, обычно проводится в течении трёх–пяти дней. Для него монах Согён начинает изготавливать цветы за полтора года.
— Когда я смотрю, как бумажные цветы сжигают после ритуала, каждый раз даю себе слово, что этот раз был последним, и я больше не буду делать это, но потом, в какой-то момент обнаруживаю, что опять готовлюсь к церемонии, — говорит монах.
Первый реальный этап изготовления «чихва» — это окрашивание бумаги. Для этого монах использует собранное и высушенное в течение предыдущего года сырьё. Индиго даёт синий цвет, цезальпиния саппан — красный, плоды гардении — жёлтый, полынь — зелёный, а дикий виноград или тимьян ползучий — фиолетовый. Помимо этого, для получения светло-жёлтого цвета берут лук, а для ярко-красного — сафлор. Труднее всего сделать краситель из индиго и сафлора. Окрашивание с использованием индиго включает в себя настолько сложный процесс ферментации клея из этого растения, что в Корее его объявили важным нематериальным наследием. При работе с любым красителем, чтобы получить желаемый цвет бумаги, нужно погрузить её в краситель, а потом достать и высушить, и повторить этот процесс несколько раз. В результате этих усилий можно создать «чихва», которые выглядят как живые цветы.
— Конечно, когда нужно, делаю в любое время, — говорит монах. — Но обычно окрашиванием занимаюсь весной: в марте-апреле бумага очень хорошо сохнет.
«НАПАИВАНИЕ ВЛАГОЙ» И «ЗАКЛАДЫВАНИЕ СКЛАДОК»
Самый важный этап в изготовлении «чихва» — обеспечение должного уровня влажности бумаги перед созданием складок. Если бумага слишком сухая, складки тут же разглаживаются, если слишком влажная — вообще не схватываются. Этот процесс, который монах называет «напаивание влагой», выглядит на первый взгляд простым, но для него требуется особая чувствительность кончиков пальцев, приобретаемая долгим опытом. Вымоченное в воде и тщательно отжатое полотенце расправляют, а сверху кладут бумагу. Наслоив таким образом полотенца и бумагу, их оборачивают полиэтиленом и оставляют в тёплой комнате на пару часов. После чего наощупь проверяют, подходит ли её состояние для закладывания складок. Только те цветы, которые изготовлены из достаточно влажной бумаги, сохраняют форму и десять, и двадцать лет.
— Когда идёт дождь, бумагу не складываю. Если уж приходится, то включаю отопление, чтобы понизить влажность в комнате. А летом в жару не могу, когда хочется, включить вентилятор из опасения, что бумага высохнет. Ведь «ханчжи» очень чувствительна к влажности, — объясняет монах Согён. — Когда бумага под пальцами слегка похрустывает, вот тогда она готова.
Чаще всего монах делает цветы, которыми украшают буддийский алтарь: пионы (древовидные «моран» и молочноцветковые «чагяк»), хризантемы и лотосы. В народе пионы символизируют процветание и славу, но в буддизме они означают ум Будды, поэтому их возлагают на верхнюю часть алтаря. Среднюю часть украшают хризантемами и мистическими белыми лотосами («пундарика» на санскрите, «тарихва» по-корейски), а нижнюю — лотосами.
Ли Чжон Ын президент «Чхэюль»
Ан Хон Бом фотограф
Полный текст статьи «Цветы, которые никогда не увядают»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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