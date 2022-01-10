Цветы, которые никогда не увядают. Ч.1





Традиционное искусство изготовления цветов «чихва» из бумаги «ханчжи» в наши дни с трудом выживает в силу того, что затратные с точки зрения времени и усилий «чихва» заменяют живыми цветами. Монах Согён приобщился к этому ремеслу в 1980-х годах и посвятил себя восстановлению всех традиционных «чихва», которые некогда использовались для украшения буддийских церемоний.





Бутоны лотоса созданы из «ханчжи», традиционной бумаги из шелковицы, окрашенной полынью. Чтобы изготовить традиционные бумажные цветы, «ханчжи» окрашивают натуральными красителями, увлажняют, а потом придают нужную текстуру, для чего используется плиссировка, складывание, скручивание и вытягивание. Самый трудный из этих приёмов — плиссировка, когда с помощью острого ножа надавливают на «ханчжи», чтобы получить мелкие складки.

Бумажные цветы, или «чихва», в прошлом широко использовались как украшение при совершении разных буддийских и шаманских ритуалов, а также в дворцовых церемониях. Они были также важны во время проведения свадеб или похорон и в частных домах. В наши дни, когда даже посреди зимы можно выращивать цветы в теплице, место «чихва» всё чаще занимают живые цветы, но в буддийских храмах основные церемонии по-прежнему не обходятся без бумажных цветов.





В буддизме цветы имеют религиозный смысл. По преданию, Будда Шакьямуни показывал лотос ученикам, и его ученик Махакашьяпа внезапно прозрел, постигнув бессловесную проповедь. Поэтому в большинстве буддийских сутр цветы означают просветление. Также в буддийском контексте корейское слово «чаном» («аламкарака» на санскрите) означает «украшение», когда буддийский храм украшают цветами в знак подношения Будде. То, что в храмах начали изготавливать бумажные цветы, связано с тем, что срывание цветов приравнивалось к умерщвлению живого.





Один буддийский монах уж 40 лет занимается этим «величественным и строгим» ремеслом, считая это формой духовной практики. Со времён своей первой выставки в 2008 году монах Согён прилагает усилия, чтобы рассказать об этом традиционном ремесле широкой публике. Его способности и усилия получили официальное признание в 2017 году — тогда изготовление «чихва» было объявлено нематериальным культурным достоянием провинции Кёнгидо.





Монах Согён изготавливает пион из плиссированной бумаги.

НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Из уст тех, кто впервые видит его «чихва», неизменно вырываются возгласы восхищения — настолько изысканны цвета и тонкость исполнения. Изготовление такой красоты человеческими руками требует тяжёлого труда и долготерпения. Недаром монах Согён считает это ремесло видом духовной практики: на то, чтобы изготовить один цветок, начиная с подготовки сырья, уходит год. Процесс включает в себя окрашивание бумаги «ханчжи» натуральными красителями, закладывание мелких складок, чтобы сделать лепестки, формирование из них соцветий, а потом прикрепление к «стеблям» из бамбука.

Только на изготовления клея уходит более полугода. Цельное пшеничное зерно или клейкий рис ферментируют в воде, сливая пену и меняя воду на протяжении трёх–шести месяцев, пока вся оболочка не исчезнет и не останется только крахмал. Потом весь процесс повторяют снова, и лишь тогда получается клей, который предотвращает поедание бумаги молью.





Ёнсанчжэ, буддийский обряд для успокоения духа умершего человека, который в 2009 году был внесён в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, обычно проводится в течении трёх–пяти дней. Для него монах Согён начинает изготавливать цветы за полтора года.





— Когда я смотрю, как бумажные цветы сжигают после ритуала, каждый раз даю себе слово, что этот раз был последним, и я больше не буду делать это, но потом, в какой-то момент обнаруживаю, что опять готовлюсь к церемонии, — говорит монах.





Для изготовления «чихва» используются различные виды ножей, шил и молотков. Молоток и складной нож с рукояткой в форме рыбки используются для придания формы стеблям из бамбука или леспедецы, а шило — в основном для фиксации лепестков хризантем.

Первый реальный этап изготовления «чихва» — это окрашивание бумаги. Для этого монах использует собранное и высушенное в течение предыдущего года сырьё. Индиго даёт синий цвет, цезальпиния саппан — красный, плоды гардении — жёлтый, полынь — зелёный, а дикий виноград или тимьян ползучий — фиолетовый. Помимо этого, для получения светло-жёлтого цвета берут лук, а для ярко-красного — сафлор. Труднее всего сделать краситель из индиго и сафлора. Окрашивание с использованием индиго включает в себя настолько сложный процесс ферментации клея из этого растения, что в Корее его объявили важным нематериальным наследием. При работе с любым красителем, чтобы получить желаемый цвет бумаги, нужно погрузить её в краситель, а потом достать и высушить, и повторить этот процесс несколько раз. В результате этих усилий можно создать «чихва», которые выглядят как живые цветы.





— Конечно, когда нужно, делаю в любое время, — говорит монах. — Но обычно окрашиванием занимаюсь весной: в марте-апреле бумага очень хорошо сохнет.





«НАПАИВАНИЕ ВЛАГОЙ» И «ЗАКЛАДЫВАНИЕ СКЛАДОК»

Самый важный этап в изготовлении «чихва» — обеспечение должного уровня влажности бумаги перед созданием складок. Если бумага слишком сухая, складки тут же разглаживаются, если слишком влажная — вообще не схватываются. Этот процесс, который монах называет «напаивание влагой», выглядит на первый взгляд простым, но для него требуется особая чувствительность кончиков пальцев, приобретаемая долгим опытом. Вымоченное в воде и тщательно отжатое полотенце расправляют, а сверху кладут бумагу. Наслоив таким образом полотенца и бумагу, их оборачивают полиэтиленом и оставляют в тёплой комнате на пару часов. После чего наощупь проверяют, подходит ли её состояние для закладывания складок. Только те цветы, которые изготовлены из достаточно влажной бумаги, сохраняют форму и десять, и двадцать лет.





— Когда идёт дождь, бумагу не складываю. Если уж приходится, то включаю отопление, чтобы понизить влажность в комнате. А летом в жару не могу, когда хочется, включить вентилятор из опасения, что бумага высохнет. Ведь «ханчжи» очень чувствительна к влажности, — объясняет монах Согён. — Когда бумага под пальцами слегка похрустывает, вот тогда она готова.

Чаще всего монах делает цветы, которыми украшают буддийский алтарь: пионы (древовидные «моран» и молочноцветковые «чагяк»), хризантемы и лотосы. В народе пионы символизируют процветание и славу, но в буддизме они означают ум Будды, поэтому их возлагают на верхнюю часть алтаря. Среднюю часть украшают хризантемами и мистическими белыми лотосами («пундарика» на санскрите, «тарихва» по-корейски), а нижнюю — лотосами.





Ли Чжон Ын президент «Чхэюль»

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Цветы, которые никогда не увядают»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.