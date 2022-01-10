Доктор-заключённый (6) 어디 보자

Диалог недели

나이제(На И Чжэ): 준비 많이 하셨네. 어디 보자, 별이 몇 개신가.

Хорошо подготовился. Давай посмотрим, сколько у вас судимостей.

아이고. 폭력, 상해, 음주. 폭력, 상해, 상해.

Ого. Насилие, хулиганство, пьянство, насилие, хулиганство, хулиганство.





Фраза недели

어디 보자

[О-ди по-чжа]

Давай посмотрим





Примеры

☞ 어디 보자, 사진이 잘 나왔나.

«А ну-ка посмотрим, хорошо ли получилось фото».





☞ 어디 보자, 오늘 누가 지각했지?

«Давай посмотрим, кто у нас сегодня опоздал?»





Другие выражения

아이고

«Эй», «Эх», «Ой»





☞ 아이고, 머리 아파!

«Ой, у меня болит голова!»





☞ 아이고, 이게 얼마 만이야!

«О, сколько лет, сколько зим!»



