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Доктор-заключённый (6) 어디 보자

#Говорим как герои сериалов l 2022-01-10

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

나이제(На И Чжэ): 준비 많이 하셨네. 어디 보자, 별이 몇 개신가. 

Хорошо подготовился. Давай посмотрим, сколько у вас судимостей. 

아이고. 폭력, 상해, 음주. 폭력, 상해, 상해. 

Ого. Насилие, хулиганство, пьянство, насилие, хулиганство, хулиганство.


Фраза недели

어디 보자

[О-ди по-чжа] 

Давай посмотрим


Примеры

☞ 어디 보자, 사진이 잘 나왔나.

«А ну-ка посмотрим, хорошо ли получилось фото».


☞ 어디 보자, 오늘 누가 지각했지? 

«Давай посмотрим, кто у нас сегодня опоздал?»


Другие выражения

아이고

«Эй», «Эх», «Ой»


☞ 아이고, 머리 아파!

«Ой, у меня болит голова!»


☞ 아이고, 이게 얼마 만이야! 

«О, сколько лет, сколько зим!»


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