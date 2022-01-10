Доктор-заключённый (6) 어디 보자

Кровь полицейского (경관의 피)
2022-01-10
#Говорим как герои сериалов l 2022-01-10
Диалог недели
나이제(На И Чжэ): 준비 많이 하셨네. 어디 보자, 별이 몇 개신가.
Хорошо подготовился. Давай посмотрим, сколько у вас судимостей.
아이고. 폭력, 상해, 음주. 폭력, 상해, 상해.
Ого. Насилие, хулиганство, пьянство, насилие, хулиганство, хулиганство.
Фраза недели
어디 보자
[О-ди по-чжа]
Давай посмотрим
Примеры
☞ 어디 보자, 사진이 잘 나왔나.
«А ну-ка посмотрим, хорошо ли получилось фото».
☞ 어디 보자, 오늘 누가 지각했지?
«Давай посмотрим, кто у нас сегодня опоздал?»
Другие выражения
아이고
«Эй», «Эх», «Ой»
☞ 아이고, 머리 아파!
«Ой, у меня болит голова!»
☞ 아이고, 이게 얼마 만이야!
«О, сколько лет, сколько зим!»
2022-01-10
2022-01-07
2022-01-07
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