Певица Пак Чон Хён выпускает музыкальный альбом

Певица Пак Чон Хён (박정현), она же Лена Пак (Lena Park), представит первую за два года работу. В среду, 12 января, выходит мини-альбом «Снова зима» (다시 겨울이야), передаёт продюсерское агентство BONBOOENT. Последняя пластинка певицы, девятый студийный альбом «Чудо» (Wonder), был представлен в августе 2019 года. Певица посвятила новый альбом теме зимы, в частности, её началу и окончанию. Музыкальная работа отражает сожаление и ожидания, связанные приходом 2022 года, истории о расставании и встречах с новым людьми. Певица Пак Чон Хён дебютировала в 1998 году. Она известна рядом музыкальных хитов, включая «Я напишу тебе письмо» (편지할게요), «Во сне» (꿈에), «Ты значишь для меня всё» (You Mean Everything To Me), «PS Я тебя люблю» (P.S 아이 러브 유), по праву нося гордое звание «королевы R&B». С сентября 2017 года певица ведёт радиопередачу «Один прекрасный день с Леной Пак» (One Fine Day with Lena Park), снимается в различных телепередачах.