Режиссёр Ли Гю Ман представил новый фильм за последние 10 лет





Режиссёр Ли Гю Ман (이규만), получивший известность благодаря кинокартинам «Возвращение» (리턴) и «Дети» (아이들), спустя 10 лет представил новый фильм «Кровь полицейского» (경관의 피). Это был долгий перерыв, отмечает режиссёр. По его словам, всё это время он ждал, когда судьба предоставит ему шанс. Наконец, премьера нового фильма состоялась. Его сюжет повествует о руководителе следственной группы Кан Юне, практикующем незаконные методы борьбы с преступностью, и недавно поступившем на службу полицейском Мин Чжэ, который впоследствии оказывается агентом под прикрытием. Роль первого персонажа роль сыграл актёр Чо Чжин Ун (조진웅), второго - актёр Чхве У Сик (최우식). Фильм основан на развивающемся конфликте между двумя полицейскими, придерживающихся разных позиций в отношении применения закона и поимки преступников.