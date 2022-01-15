В РК прибыла первая партия перорального препарата для лечения COVID-19

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Первая партия перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19 прибыла в Сеул 13 января в объёме 21 тыс. доз. К концу января будут доставлены ещё 10 тыс. доз препарата производства компании Pfizer. Всего в рамках контракта между правительством Республики Корея и фармацевтической компанией будут поставлены 762 тыс. доз. Препарат будет предоставляться пациентам с высоким риском тяжёлых последствий заражения COVID-19, пациентам старше 65 лет с лёгкими и средними симптомами заболевания, а также лицам со слабой иммунной системой, находящимся на лечении в домашних условиях. Препарат необходимо принимать в течение пяти дней после появления симптомов, поэтому бессимптомным пациентам он предоставляться не будет.

Как свидетельствуют результаты клинических исследований, препарат снижает риск смертности на 88% у пациентов с симптомами лёгкой и средней степени тяжести из группы высокого риска. В частности, Paxlovid блокирует распространение вируса в организме и способен вызывать эффект при различных штаммах коронавируса, включая Омикрон. В зависимости от последующих объёмов поставки и эпидемической ситуации в стране органы здравоохранения могут в будущем пересмотреть и расширить категории пациентов для назначения препаратов.

Paxlovid может стать ещё одним средством стабилизации эпидемической ситуации. В настоящее время количество заражённых COVID-19 держится на уровне четырёх тысяч в сутки, а количество больных с симптомами тяжёлой степени не превышает тысячи. Приём нового перорального препарата наряду с вакцинацией населения помогут сдерживать рост количества тяжелобольных пациентов и стабилизировать общую ситуацию. Тем не менее, отсутствие опыта применения нового препарата не может не вызывать беспокойства. Среди побочных эффектов лекарства наблюдаются нарушение работы вкусовых рецепторов, диарея, повышение артериального давления и мышечная боль, однако в большинстве случаев степень проявления побочных эффектов минимальна, считают эксперты.