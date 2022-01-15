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Южнокорейский актёр О Ён Су удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр второго плана в телесериале» за роль в сериале «Игра в кальмара». Его соперниками в борьбе за награду были Билли Крадап и Марк Дюпласс из сериала «Утреннеее шоу», Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» и Киран Калкин из «Наследников». Последний претендовал на победу в этой категории уже в третий раз. Сериал «Игра в кальмара» был также номинирован в категориях «Лучший драматический телевизионный сериал» и «Лучший актёр в драматическом телесериале». В обеих категориях победил сериал «Наследники». Тем не менее, даже сам факт номинации в этих категориях является прорывом для южнокорейского кинематографа, поскольку ранее их не удостаивалась ни одна работа. Среди актёров корейского происхождения премией Голливудской ассоциации иностранной прессы отмечались актрисы Сандра О и Аквафина.

Актёр О Ён Су родился в 1944 году, окончил факультет театра и кино южнокорейского университета Тонгук. С 1963 года начал карьеру театрального актёра и преимущественно играл в постановках Государственного драматического театра. В кино дебютировал в 1965 году.

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 9 января в Лос-Анджелесе без зрителей, номинантов и телевизионной трансляции. В мае прошлого года Голливудскую ассоциацию иностранной прессы обвинили в расовой дискриминации, так как в состав жюри не входят темнокожие журналисты.