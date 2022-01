Третья суббота каждого месяца теперь будет посвящаться композициям разных жанров и сфер корейского музыкального мира, включая классику, джаз, корейскую традиционную музыку, мюзикл и OST из фильмов и телесериалов. Первую рубрику «Всё кроме K-POP» 2022 года мы посвятим OST к популярным веб-сериалам Кореи. Мы представили саундтреки к трем веб-сериалам: «Истинная красота»(여신강림/True Beauty, 2020-2021), «Мой сосед - Кумихо» или же дословно с корейского, «Пугающее сожительство»(간 떨어지는 동거/ My Roommate Is a Gumiho, 2021) и «Лучшая ошибка»(일진에게 찍혔을 때/Best Mistake, 2019).

Из сериала «Истинная красота» прозвучали музыкальные дорожки «Может, позвонишь мне?»(Call Me Maybe) в исполнении певицы SAya(사야), «Все начинается сегодня»(오늘부터 시작인걸), в исполнении актера Хван Ин Опа(황인엽), сыгравшего второго главного героя сериала, и «Как дела?»(How Do You Do) в исполнении Чан Хи(찬희) из бойз-группы SF9.

Далее мы представили нашим радиослушателям сериал, который называется «Мой сосед - Кумихо», и на наших волнах прозвучала песня певицы Kassy(케이시) - «Не могу вымолвить ни слова»(어떤 말도 할 수가 없는 나인데), песня «Большая перемена»(Big Change) в исполнении певицы Чон Ю Чжи(정유지) и песня «Луна» в исполнении CHEEZE.