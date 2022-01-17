Доктор-заключённый (7) 미안하게 됐네

Диалог недели

선민식(Сон Мин Сик): 진짜 미안하게 됐네.

Мне правда жаль.

자넬 이렇게 만든 새끼는 내가 책임지고 잘리게 만들테니까 우선 진정서부터 제출하지.

Я обязательно сделаю так, чтобы тот придурок, который тебя побил, был уволен, так что сначала напиши заявление.

김석우(Ким Сок У):아니, 그 의사로 가죠.

Нет, давайте пойдем к тому врачу.

선민식(Сон Мин Сик): 가다니 뭘 말인가?

В смысле пойдем?

김석우(Ким Сок У):그 꼴통 의사 시켜서 나 구속집행정지 만들어 달라고요.

Давайте обратимся к тому горе-врачу, чтобы снять арест.





Фраза недели

미안하게 됐네

[Ми-ан-ха-гэ твэ-нэ]

Мне жаль





Примеры

☞ 약속을 취소하게 돼서 미안하게 됐네.

«Мне жаль, что пришлось отменить встречу».





☞ 상황이 이렇게 돼서 미안하게 됐네.

«Мне жаль, что так получилось».





Другие выражения

내가 책임지고 ~할 테니까

«Взяв на себя ответственность, я сделаю это, так что …»





☞ 발표는 내가 책임지고 할 테니까, 자료만 좀 찾아줘.

«Я возьму на себя выступление, а ты ищи материалы».





☞ 노래는 내가 책임지고 할 테니까, 너는 춤 춰.

«За песню отвечаю я, а ты танцуй».



