Доктор-заключённый (7) 미안하게 됐네

Открывается Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов
2022-01-17
#Говорим как герои сериалов l 2022-01-17
Диалог недели
선민식(Сон Мин Сик): 진짜 미안하게 됐네.
Мне правда жаль.
자넬 이렇게 만든 새끼는 내가 책임지고 잘리게 만들테니까 우선 진정서부터 제출하지.
Я обязательно сделаю так, чтобы тот придурок, который тебя побил, был уволен, так что сначала напиши заявление.
김석우(Ким Сок У):아니, 그 의사로 가죠.
Нет, давайте пойдем к тому врачу.
선민식(Сон Мин Сик): 가다니 뭘 말인가?
В смысле пойдем?
김석우(Ким Сок У):그 꼴통 의사 시켜서 나 구속집행정지 만들어 달라고요.
Давайте обратимся к тому горе-врачу, чтобы снять арест.
Фраза недели
미안하게 됐네
[Ми-ан-ха-гэ твэ-нэ]
Мне жаль
Примеры
☞ 약속을 취소하게 돼서 미안하게 됐네.
«Мне жаль, что пришлось отменить встречу».
☞ 상황이 이렇게 돼서 미안하게 됐네.
«Мне жаль, что так получилось».
Другие выражения
내가 책임지고 ~할 테니까
«Взяв на себя ответственность, я сделаю это, так что …»
☞ 발표는 내가 책임지고 할 테니까, 자료만 좀 찾아줘.
«Я возьму на себя выступление, а ты ищи материалы».
☞ 노래는 내가 책임지고 할 테니까, 너는 춤 춰.
«За песню отвечаю я, а ты танцуй».
2022-01-17
2022-01-19
2022-01-18
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