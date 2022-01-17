Серый кардинал (킹메이커)

Открывается Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов
2022-01-17
#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-17
Режиссер: Пён Сон Хён
В ролях: Соль Гён Гу, Ли Сон Гюн
Премьера: 26 января 2022 г.
Политик Ким Ун Бом благодаря своему подчинённому Со Чхан Дэ заручается поддержкой партии и становится кандидатом в президенты. Вскоре в доме политика происходит мощный взрыв. Подозрение в его организации падает на ближайшего соратника и помощника Со Чхан Дэ.
2022-01-17
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