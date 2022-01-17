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Серый кардинал (킹메이커)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-17


Режиссер: Пён Сон Хён

В ролях: Соль Гён Гу, Ли Сон Гюн

Премьера: 26 января 2022 г.


Политик Ким Ун Бом благодаря своему подчинённому Со Чхан Дэ заручается поддержкой партии и становится кандидатом в президенты. Вскоре в доме политика происходит мощный взрыв. Подозрение в его организации падает на ближайшего соратника и помощника Со Чхан Дэ.

Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
Серый кардинал (킹메이커)
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