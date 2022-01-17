Группа fromis_9 выпустила новый мини-альбом

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Гёрл-группа fromis_9 (프로미스나인) 17 января выпустила четвёртый мини-альбом «Полуночный гость» (Midnight Guest). Как отметили в продюсерском агентстве PLEDIS Entertainment, число предзаказанных копий альбома составило более 120 тыс. пластинок. Данный факт свидетельствует о большом интересе к новой работе группы. На предыдущий альбом, релиз которого состоялся в мае 2021 года, было получено в три раза меньше предварительных заказов, всего лишь 37 тыс. копий. Таким образом, девушки в этот раз установили новый рекорд в своей музыкальной карьере. Альбом «Полуночный гость» доступен на всех музыкальных онлайн-платформах РК. Пластинка состоит из пяти песен, включая заглавный трек DM (디엠). Группа в составе из девяти участниц fromis_9 дебютировала в январе 2018 года. Её участницы были выбраны по результатам музыкального телешоу «Школа айдолов» (아이돌학교) телеканала Mnet, показ которого состоялся в период с июля по сентябрь 2017 года.