Утверждён актёрский состав сериала «Глупцы в конец света»

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Компания Netflix объявила актёрский состав нового сериала «Глупцы в конец света» (종말의 바보). На роли утверждены актрисы Ан Ын Чжин (안은진), Ким Юн Хе (김윤혜) и актёры Ю А Ин (유아인), Чон Сон У (전성우). Об этом сообщили в Netflix 13 января. Сюжет сериала развивается на фоне скорой гибели планеты из-за столкновения с приближающимся астероидом. До конца света остаётся ровно 200 дней. Многие жители находится в панике. Между тем, главная героиня Чин Сэ Гён, роль которой сыграет актриса Ан Ын Чжин, активно занимается волонтёрской работой, помогает оказавшимся в опасности детям. Актёр Ю А Ин в роли Ха Юн Сана, молодого человека главной героини, работает в одном из исследовательских институтов. Другой актёр Чон Сон У сыграет роль помощника священника У Сон Чжэ, возглавившего приход после бесследного исчезновения священника. Наконец, актриса Ким Юн Хе предстанет в роли командира роты батальона поддержки боевой службы Кан Ин А, обеспечивающей доставку продовольствия, порядок и безопасность. В качестве режиссёра сериала был приглашён Ким Чжин Мин (김진민), режиссёр сериалов «Уроки человечности» (인간수업) и «Моё имя» (마이 네임).