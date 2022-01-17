Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Фильм «Особый груз» - лидер кинопроката в РК

2022-01-17


12 января стартовал показ фильма «Особый груз» (특송) в главной роли с актрисой Пак Со Дам (박소담). В первый день кинокартину посмотрели 37 тыс. зрителей, что составляет 21,9% от общего объёма продаж, сообщили в Корейском комитете развития кинематографии. По состоянию на пятницу, 14 января, работа режиссёра Пак Тэ Мина (박대민) занимает первое место в рейтинге, оставив позади фильм «Человек-паук: Нет пути домой» и мультфильм «Зверопой 2». Сюжет фильма повествует об истории девушки по имени Ын Ха, профессионального курьера, выполняющего доставку самых сложных и опасных грузов. В один день Ын Ха получает заказ на 30 млрд вон (25 млн долларов), после чего становится объектом преследования сотрудников полиции и органов госбезопасности.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >