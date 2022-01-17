Открывается Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов

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Пусанский международный фестиваль короткометражных фильмов состоится в период с 27 апреля по 2 мая. Мероприятие пройдёт под лозунгом «Расширение кино», что свидетельствует о важности короткометражных фильмов в рамках внедрения инноваций в сфере киноиндустрии, вызванных пандемией коронавируса. Гостей фестиваля ждут показы фильмов в рамках конкурсной и внеконкурсной программ, а также различные мероприятия. Стоит заметить, что фестиваль первым среди фестивалей короткометражных фильмов РК был официально признан Американской академией кинематографических искусств и наук. Подобности о нём можно узнать на YouTube-канале Busan International Short Film Festival, на который уже подписались 363 тыс. пользователей платформы.