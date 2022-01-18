Чайная и кофейная культура в Северной Корее

Пересмотренные меры социального дистанцирования
2022-01-18
#На пути к воссоединению l 2022-01-19
В холодные дни особенно приятно сделать глоток горячего кофе или чая. Сегодня это не просто напитки. Когда мы спрашиваем собеседника: «Хотите чашечку кофе?», это может означать: «Мы можем немного поговорить?» или «Давайте сделаем перерыв». Если мы говорим: «Давайте как-нибудь выпьем чаю», это означает «Увидимся позже». Кофе и чай глубоко проникли в жизнь людей во всём мире. А как обстоят дела в Северной Корее? Сегодня мы узнаем о чайной и кофейной культуре в этой стране от профессора Чон Ён Сона из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения при Университете Конгук.
2022-01-18
2022-01-17
2022-01-18
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