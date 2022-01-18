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Цветы, которые никогда не увядают. Ч.2
Говорят, что «чихва» могут простоять хоть тысячу лет, но очень немногие из них дошли до наших дней. По окончании церемонии «чихва» сжигали, поэтому мы можем увидеть их только на картинах. К тому же описания способов их изготовления тоже не найти. В начале 1980-х годов монах Согён научился изготавливать несколько видов «чихва», традиция которых не без усилий сохранялась в одном из храмов. Его учителем был монах Чхунгван, служивший в Куинса — главном храме корейского буддийского ордена Чхонтхэ в Таняне провинции Чхунчхон-Пукто.
Впоследствии с целью возродить оригинальную форму традиционных «чихва» монах ездил по стране, стремясь перенять секреты ремесла у немногих оставшихся мастеров. Он также обращался к изображениям «чихва» в исторических записях эпох Корё и Чосон. Чаще всего бумажные цветы появлялись в буддийской живописи, в частности на изображениях Ритуала Эликсира Бессмертия — ритуала вознесения молитв о том, чтобы души умерших упокоились в раю. Основываясь на этих картинах, монах сумел воссоздать много разных видов «чихва». Считается, что существовало около 60 видов традиционных «чихва», из которых монах Согён возродил немногим менее половины. Поэтому воссоздать оставшиеся — задача, которую он поставил перед собой.
Всё это время монах Согён рассказывал об искусстве «чихва» за рубежом, проводя выставки в Дании, Канаде, Японии, Бельгии, США. В июне 2014, во время 24-ого культурного фестиваля округа Чарльз ArtsFest в Мэриленде (США), он в своём павильоне предлагал желающим попробовать изготовить «чихва» — к большой радости местной публики. А в июле 2017 года монах выставил более 30 «чихва» на «Korean Art & Soul» — ежегодном фестивале, проводимом Корейско-американским культурным фондом искусств. Взгляды посетителей привлекли почти двухметровый величественный венок в виде веера и венок в виде юлы, созданный более чем из 250 бумажных цветов.
— Тогда на ArtsFest ко мне подошёл Питер Мёрфи, президент Совета окружных комиссаров округа Чарльз, и сказал, как он впечатлён моей работой. Потом он снял с лацкана значок окружного комиссара и прикрепил его на моё одеяние. Все репортёры были поражены.
Сейчас монах Согён трудится в мастерской в арендованном здании в Ичхоне провинции Кёнгидо. Благодаря тому, что его ремесло было признано культурным наследием провинции, удалось обеспечить минимум условий для воспитания учеников, но обстоятельства остаются непростыми.
— Я просто хочу иметь постоянное место, где я мог бы посвятить всего себя своему искусству и передать ремесло создания «чихва» большому количеству людей, — надеется монах Согён.
Ли Чжон Ын президент «Чхэюль»
Ан Хон Бом фотограф
Полный текст статьи «Цветы, которые никогда не увядают»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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