Цветы, которые никогда не увядают. Ч.2





Это произведение выражает Мир сокровищницы цветка лотоса, т.е. мир, где рождается лотос, — Чистую Землю Вайрочаны. Чтобы его лотосы выглядели как живые, Согён однажды четыре дня подряд наблюдал за тем, как они цветут и увядают.

Говорят, что «чихва» могут простоять хоть тысячу лет, но очень немногие из них дошли до наших дней. По окончании церемонии «чихва» сжигали, поэтому мы можем увидеть их только на картинах. К тому же описания способов их изготовления тоже не найти. В начале 1980-х годов монах Согён научился изготавливать несколько видов «чихва», традиция которых не без усилий сохранялась в одном из храмов. Его учителем был монах Чхунгван, служивший в Куинса — главном храме корейского буддийского ордена Чхонтхэ в Таняне провинции Чхунчхон-Пукто.





Впоследствии с целью возродить оригинальную форму традиционных «чихва» монах ездил по стране, стремясь перенять секреты ремесла у немногих оставшихся мастеров. Он также обращался к изображениям «чихва» в исторических записях эпох Корё и Чосон. Чаще всего бумажные цветы появлялись в буддийской живописи, в частности на изображениях Ритуала Эликсира Бессмертия — ритуала вознесения молитв о том, чтобы души умерших упокоились в раю. Основываясь на этих картинах, монах сумел воссоздать много разных видов «чихва». Считается, что существовало около 60 видов традиционных «чихва», из которых монах Согён возродил немногим менее половины. Поэтому воссоздать оставшиеся — задача, которую он поставил перед собой.





«Венок в виде веера из пультухва». 220 × 180 см.

Разновидность традиционного венка из цветов, на котором количество цветков в ряду увеличивается снизу вверх. «Пультухва» (калина бульденеж; по-корейски букв. «цветок [в виде] головы Будды») с его крупными «кучерявыми» соцветиями часто сажают на территории буддийских храмов.

Из многочисленных материалов о «чихва», собранных монахом, он особенно дорожит опубликованной более 100 лет назад книгой о Корее — всего из-за одной чёрно-белой фотографии.

«Венок из пионов в виде юлы». 200 × 85 см.

Этот букет пионов — воспроизведение «чихва», изображённых на картине Ритуала Эликсира Бессмертия, хранящейся в храме Якусэндзи в префектуре Хёго в Японии. Картина, созданная в Корее в 1589 г., в средний период Чосон, является старейшей из сохранившихся картин Ритуала Эликсира Бессмертия.

— В 2000-х годах, когда я был настоятелем храма Когванса ордена Чхонтхэ в Копенгагене, там в одном книжном случайно нашёл книгу «I * Korea» (Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1912), написанную Уильямом Андерсоном Гребстом, и когда на одном фото я увидел пионы из бумаги, я был так рад, что не передать словами.

Всё это время монах Согён рассказывал об искусстве «чихва» за рубежом, проводя выставки в Дании, Канаде, Японии, Бельгии, США. В июне 2014, во время 24-ого культурного фестиваля округа Чарльз ArtsFest в Мэриленде (США), он в своём павильоне предлагал желающим попробовать изготовить «чихва» — к большой радости местной публики. А в июле 2017 года монах выставил более 30 «чихва» на «Korean Art & Soul» — ежегодном фестивале, проводимом Корейско-американским культурным фондом искусств. Взгляды посетителей привлекли почти двухметровый величественный венок в виде веера и венок в виде юлы, созданный более чем из 250 бумажных цветов.





— Тогда на ArtsFest ко мне подошёл Питер Мёрфи, президент Совета окружных комиссаров округа Чарльз, и сказал, как он впечатлён моей работой. Потом он снял с лацкана значок окружного комиссара и прикрепил его на моё одеяние. Все репортёры были поражены.





Сейчас монах Согён трудится в мастерской в арендованном здании в Ичхоне провинции Кёнгидо. Благодаря тому, что его ремесло было признано культурным наследием провинции, удалось обеспечить минимум условий для воспитания учеников, но обстоятельства остаются непростыми.





— Я просто хочу иметь постоянное место, где я мог бы посвятить всего себя своему искусству и передать ремесло создания «чихва» большому количеству людей, — надеется монах Согён.





Ли Чжон Ын президент «Чхэюль»

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Цветы, которые никогда не увядают»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.