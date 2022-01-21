Виктория Ким из Узбекистана. Часть 2.
2022-01-21
#Мелодии Кореи l 2022-01-20
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 20 января мы расскажем об очаровании корейской зимы и познакомим с песнями на тему этого времени года. Вы узнаете о том, какие цветы цветут уже сейчас на юге полуострова, и погрузитесь в красоту корейских зимних пейзажей.
Выпуск 549. Зима
* Мелодия «Пейзаж зимним утром» – Ансамбль «Тасырым»
* Мелодия «Снег» – Хан Чхун Ын (флейта тэгым)
* Песня «Тонбэк тхарён» (Песнь о камелиях) – Пэк Хён Хо (вокал)
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-18
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