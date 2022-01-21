Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Зима

#Мелодии Кореи l 2022-01-20

Мелодии Кореи

Зима

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 20 января мы расскажем об очаровании корейской зимы и познакомим с песнями на тему этого времени года. Вы узнаете о том, какие цветы цветут уже сейчас на юге полуострова, и погрузитесь в красоту корейских зимних пейзажей.       


Выпуск 549. Зима

* Мелодия «Пейзаж зимним утром» – Ансамбль «Тасырым» 

* Мелодия «Снег» – Хан Чхун Ын (флейта тэгым) 

* Песня «Тонбэк тхарён» (Песнь о камелиях) – Пэк Хён Хо (вокал)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >